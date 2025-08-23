Trang trại hàng trăm con bò "mọc" sát khu dân cư ở Thanh Hóa gây mùi hôi thối

Theo phản ánh của người dân thôn Thắng Thịnh, xã Nga Sơn (trước đây là khu phố Thắng Thịnh, thị trấn Nga Sơn), tỉnh Thanh Hóa, thời gian qua họ rất lo lắng, bức xúc trước tình trạng ô nhiễm môi trường từ khu nuôi nhốt bò trái phép, có quy mô giống như một trang trại bò của hộ ông Nguyễn Văn Tùng (người dân địa phương) "mọc" ngay sát khu dân cư.

Trang trại bò có quy mô nuôi nhốt hàng trăm con nhìn ra khu dân cư đông đúc của xã Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa

Mặc dù, người dân đã nhiều lần phản ánh lên chính quyền địa phương (cả chính quyền cũ và mới), thế nhưng tình trạng ô nhiễm môi trường tại khu nuôi nhốt này vẫn không được xử lý triệt để khiến mùi hôi thối, ô nhiễm nguồn nước ngày càng trầm trọng.

Nhiều người dân thôn Thắng Thịnh phản ánh khu nuôi nhốt bò này tồn tại đã từ lâu, trước đây nó có quy mô nhỏ, ở bên trong khu đất của gia đình ông Tùng, nên tình trạng ô nhiễm môi trường không lớn. Tuy nhiên, khoảng 1-2 năm trở lại đây, ông Tùng mua đất trồng lúa của một số hộ dân phía sau nhà, sau đó xây dựng khu nhà nuôi nhốt rộng hàng ngàn m2, nhìn như một trang trại bò.

Bên trong trang trại có hàng trăm con bò được nuôi nhốt. Đây cũng là nguyên nhân gây ra tình trạng ô nhiễm môi trường cho khu dân cư Thắng Thịnh

"Kể từ ngày trang trại mở rộng, mùi hôi thối nồng nặc bắt đầu bốc lên mạnh hơn, nguồn nước thải từ trang trại đổ ra xung quanh khiến người dân chúng tôi rất lo lắng về chất lượng nguồn không khí, và nguồn nước ngầm. Bởi, cứ hôm nào trở trời, mùi hôi thối từ trang trại bốc ra không chịu được"- một người dân thông Thắng Thịnh bất bình.

Cũng theo phản ánh, ngoài vấn đề ô nhiễm môi trường, người dân cũng lo lắng về vấn đề dịch bệnh, vì trang trại trá hình này lúc nào cũng nuôi nhốt hàng trăm con bò, có nhiều con bò có màu sắc và hình thể không giống bò bản địa. Công tác kiểm dịch có được đảm bảo.

Ghi nhận thực tế tại đây cho thấy trang trại bò nằm ngay sát khu dân cư, cách đường lớn ra Quốc lộ 10 khoảng 500-700 m và cũng chỉ cách công sở Đảng ủy, UBND xã Nga Sơn mới hơn 2 km. Bên trong trang trại, có cả trăm con bò đang được nuôi nhốt tại đây.

Một khu nuôi nhốt bò bề thế, trông giống như một trang trại quy mô lớn "mọc" ngay sát khu dân cư, người dân bất bình bấy lâu nhưng không được chính quyền địa phương xử lý triệt để

Theo quan sát từ trên cao, trang trại bò này rộng hàng ngàn m2, có một dãy nhà cũ và một dãy nhà mới được xây dựng chưa lâu. Trong giữa trang trại có một hồ lớn, có chứa nước màu sắc đen ngòm (giống như khu chứa nước thải của bò) không được thiết kế giống như những bể chứa theo quy định.

Bên cạnh khu trang trại, có một cái ao lớn, màu nước cũng đen ngòm khác thường so với màu sắc ở những ao nước bên cạnh. Ngoài ra, các phế phẩm (phân bò) bên trong khu nuôi nhốt cũng được chất đống lộ thiên hoặc đóng trong các bao tải. Từ đây, nước thải đen ngòm rỉ ra chảy khắp nơi, bốc mùi hôi thối nồng nặc.

Một ao nước đen ngòm nằm ngay giữa trang trại trá hình

Đề nghị di dời trang trại bò xa khu dân cư

Khi được hỏi, rất nhiều người dân cho biết, họ rất bất bình trước một trang trại nuôi nhốt bò quy mô lớn nằm ngay sát khu dân cư. Tuy nhiên, do lo sợ chủ trang trại gây khó dễ, nên họ xin được giấu tên. Đồng thời, người dân thôn Thắng Thịnh mong muốn và đề nghị cơ quan chức năng sớm vào cuộc, xử lý dứt điểm tình trạng ô nhiễm môi trường và có hướng di dời khu nuôi nhốt này ra xa khu dân cư.

Trao đổi với Báo Người Lao Động chiều 22-8, ông Nguyễn Văn Hải, Chánh văn phòng UBND xã Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa cho biết xã đã nắm được sự việc người dân phản ánh và đang giao cho phòng Kinh tế của xã xuống kiểm tra, ghi nhận sự việc để có hướng xử lý.

Phế thải (phân bò) được cho vào bao tải chất thành đống sát trang trại, nguồn nước thải đen ngòm chảy ra từ khắp nơi quanh trang trại

Khi được hỏi về tính pháp lý của khu trang trại này như chủ trương đầu tư trang trại, giấy phép xây dựng, cấp phép chăn nuôi, quy hoạch... ông Hải đều nói không nắm được. Ông Hải lý giải do mới thành lập xã mới, ông cũng mới chuyển về đây công tác.

"Qua nắm bắt từ phòng kinh tế, đây là khu nuôi nhốt bò của hộ ông Nguyễn Văn Tùng để trung chuyển đi nơi khác, trung bình trang trại này thường xuyên nuôi nhốt gần 400 con. Vấn đề ô nhiễm môi trường người dân phản ánh là đúng thực tế, chúng tôi đang cho kiểm tra lại toàn bộ, hồ sơ, giấy tờ có liên quan... sau đó sẽ xem xét xử lý. Nếu xây trên đất nông nghiệp, nuôi nhốt không đúng quy định, quy hoạch thì sẽ có hình thức xử lý nghiêm"- ông Hải nói.