Trang trí bệ cửa sổ

Bệ cửa sổ là nơi đón nhiều ánh sáng, rất thích hợp để đặt vài chậu hoa, cây sen đá, xương rồng hoặc húng quế, bạc hà. Chúng không chỉ mang lại màu sắc tươi mát mà còn giúp không gian trở nên rực rỡ, trong lành hơn.

Những món đồ xinh xắn như thú bằng đất nung, dây đèn LED trang trí… sẽ làm cho bệ cửa sổ giống như một góc ban công thu nhỏ, vừa ấm áp vừa cá tính.

Vì diện tích hạn chế, chỉ nên chọn vài điểm nhấn vừa đủ, tránh bày biện quá nhiều khiến không gian trở nên chật chội.

Một bệ cửa sổ nhỏ, nếu được chăm chút, hoàn toàn có thể trở thành góc ban công lý tưởng - nơi bạn tìm thấy sự bình yên mỗi ngày.



