Tranh cãi quanh siêu phẩm lốp bóng thành bàn của Cole Palmer trước Wolverhampton

Giới chuyên môn không nói nhiều đến chuyện bàn thắng có đẹp mắt hay không, có xứng đáng là siêu phẩm hay không, mà thay vào đó, những nguồn trích dẫn từ truyền hình cho thấy, bàn thắng của Cole Palmer lẽ ra không thể được công nhận vì phạm luật.



Cole Palmer ghi bàn nâng tỉ số lên 2-1 cho Chelsea phút 45

Một Chelsea không được đánh giá cao bởi sự bất ổn trong lối chơi cũng như trong chính sách nhân sự của họ, đáng ngạc nhiên thay, lại mang đến trận cầu có nhiều bàn thắng nhất kể từ đầu giải. "The Blues" dội vào lưới chủ nhà Wolves cơn mưa 6 bàn thắng, hệt như kết quả một ván đấu tennis, đến từ cú hat-trick của Noni Madueke, một pha đánh đầu của Nicolas Jackson, cú sút cháy lưới của tân binh Joao Felix và cả cú lốp bóng ngẫu hứng mà đậm chất kỹ thuật của Cole Palmer.

Cú bấm bóng thành bàn của Cole Palmer

Cole Palmer lốp bóng qua đầu thủ môn Jose Sa từ khoảng cách hơn 20 mét

Kịp trở lại sau chấn thương gân khoeo, tiền đạo tuyển Anh đóng góp một bàn thắng cùng cú hat-trick kiến tạo trong trận. Các CĐV sướng phát run lên khi chứng kiến cú lốp bóng như một siêu phẩm của Cole Palmer, trừng phạt sai lầm của thủ thành Jose Sa phía chủ nhà để nâng tỉ số lên 2-1 ở phút 45. Tuy nhiên…

beIN SPORTS cho rằng thủ môn Robert Sanchez phát bóng khi bóng còn lăn trên sân

Kênh truyền hình beIN SPORTS cho rằng đường chuyền từ thủ môn Robert Sanchez đến Nicolas Jackson và sau đó Cole Palmer nhận bóng thực hiện pha ghi bàn là không hợp lệ. Theo luật, thủ môn Sanchez phải đặt bóng ổn định rồi mới phát động tấn công cho đồng đội tuyến trên, đằng này, anh thực hiện đường chuyền khi bóng còn đang lăn trên sân.

Bình luận viên Richard Keys của beIN SPORTS khẳng định đoạn phim quay chậm cho thấy bóng vẫn đang lăn khi Sanchez thực hiện quả phát bóng lên, thế nên, pha bóng tiếp theo là không hợp lệ và trọng tài cần cho thủ môn này phát bóng lại.

Thống kê trận đấu hoàn hảo của Cole Palmer

Tất nhiên, trọng tài Darren England đã không nhận thấy tình huống này, ngay cả VAR cũng không thể can thiệp ở việc phát bóng đúng sai do không có trong quy trình làm việc của hệ thống. Hơn nữa, pha tấn công của Palmer đến từ một vị trí thuận lợi, trong khi Jackson cũng đứng trước hàng phòng ngự của Wolves, tức mọi việc đều theo quy định nên không ai có thể viện dẫn bất cứ lý do gì để loại trừ bàn thắng.

Madueke (11) hàm ơn đồng đội Cole Palmer (20)

Người duy nhất có thể can thiệp vào tình huống này là trọng tài Darren England nhưng ông không nhận thức rõ tình huống nên không có chuyện bắt thủ môn Sanchez phát bóng lại, từ đó dẫn đến các tình huống bóng tiếp theo cũng như bàn thắng tuyệt đẹp của Palmer.