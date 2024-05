Tranh cãi sự giống nhau giữa "Đừng đi" của The Cassette và "Vì anh biết" của Võ Việt Phương

Võ Việt Phương khẳng định ca khúc mới của The Cassette có nhiều điểm tương đồng với ca khúc của mình

Mạng xã hội đang xôn xao về những chia sẻ của ca sĩ Võ Việt Phương với sản phẩm mới ra mắt của nhóm nhạc The Cassette mang tên "Đừng đi". Theo đó, Võ Việt Phương cho rằng "Đừng đi" của The Cassette có nhiều điểm "trùng hợp bất ngờ" với ca khúc "Vì anh biết" do chính anh sáng tác, ra mắt cách đây 2 năm và liên tục được trình diễn trên sân khấu đến tận ngày nay.

"Tôi nhận thấy có sự tương đồng về 16 nốt giai điệu liên tiếp (tương đồng 99% trong 4 ô nhịp), cùng là nhịp 6/8, cùng là tone si trưởng (Bmajor), cùng là cách ngắt nghỉ đó. Phần khác nhau duy nhất mà tôi nhận thấy là về độ nhanh, chậm của câu hát" - Võ Việt Phương cho biết.



Võ Việt Phương khẳng định việc sử dùng cùng vòng hòa âm, cách hát, ngắt nghỉ, nhịp điệu giống nhau cũng không phải chuyện hiếm gặp trong lĩnh vực âm nhạc. Tuy nhiên "sự trùng hợp nhiều như vậy" giữa hai ca khúc khiến anh bất ngờ.

Ông Võ Anh Triết, ba ruột kiêm quản lý của ca nhạc sĩ Võ Việt Phương, khẳng định ca khúc "Vì anh biết" của Võ Việt Phương ra mắt tháng 8-2022. Cục bản quyền tác giả cũng đã cấp giấy chứng nhận quyền tác giả của Võ Việt Phương với ca khúc này vào ngày 14-1-2022.

"Chúng tôi đề nghị The Cassette thay phần điệp khúc của ca khúc trong MV và audio để không giống với điệp khúc của "Vì anh biết". Chúng tôi làm điều này với mục đích bảo vệ quyền tác giả hợp pháp của nghệ sĩ với ca khúc "Vì anh biết" - ông Võ Anh Triết nói.

Theo nhạc sĩ Võ Thiện Thanh, thời nay (mạng xã hội và thông tin tràn ngập) không có chuyện đạo nhạc vì không ai dại dột làm điều ấy. Nhưng cả hai ca khúc "Đừng đi" của The Cassette và "Và anh biết" của Võ Việt Phương giống nhau ở nhịp 6/8 và giọng trưởng. Hai là về giai điệu thì đoạn điệp khúc có 4 ô nhịp giống "Và anh biết" đến 99% từ giai điệu đến âm hình tiết tấu. Hiện tác giả nào chứng minh được tính pháp lý và thời điểm phát hành của mình ra trước so với bản thu âm kia sẽ có lợi thế hơn! "

Ban nhạc The Cassette cho biết không copy

Trước những thông tin đang hướng về mình, đại diện ban nhạc The Cassette cho biết không có nhiều thời gian chia sẻ vì đang chuẩn bị lên máy bay. Tuy nhiên, anh khẳng định "Chúng tôi không copy, đạo nhái. The Cassette sẽ có câu trả lời sớm nhất đến với truyền thông về vấn đề này".

Võ Việt Phương từng là cựu học sinh chuyên Tin Trường Phổ thông Năng khiếu (Đại học Quốc gia TP HCM). Từng dành học bổng sang Mỹ du học nhưng anh từ chối và quyết định ở lại Việt Nam để theo đuổi giấc mơ âm nhạc.

Hiện tại anh đang là sinh viên Đại học RMIT ngành sản xuất phim kỹ thuật số và học thêm về thanh nhạc, hòa âm - phối khí và sản xuất.

Võ Việt Phương được khán giả yêu mến qua những ca khúc "Tạm biệt, cha đi" - ca khúc tưởng nhớ 13 cán bộ, chiến sĩ hy sinh trong vụ sạt lở đất ở trạm kiểm lâm 67 ở gần Thủy điện Rào Trăng 3 (huyện Phong Điền, Thừa Thiên - Huế), "Rồi trăm năm ta gặp lại" - ca khúc lấy cảm hứng từ tình yêu của vợ chồng nghệ sĩ Chí Tài - Phương Loan khi nam nghệ sĩ qua đời…

"Và anh biết" của Võ Việt Phương

Năm 2020, nam ca nhạc sĩ Võ Việt Phương được đề cử Nhân vật truyền cảm hứng của năm tại giải thưởng WeChoice Awards. Võ Việt Phương có nhiều hoạt động âm nhạc thiện nguyện, phục vụ cộng đồng trong thời gian qua…

The Cassette - "Đừng đi" (Official Music Video)