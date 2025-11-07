HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Quốc tế

Tranh cãi tỉ phú Elon Musk nhận “thưởng không tưởng” để có ngàn tỉ USD

Hải Hưng

(NLĐO) - Sự chấp thuận từ cổ đông Tesla mở ra cơ hội để ông Elon Musk trở thành tỉ phú ngàn tỉ USD đầu tiên nhưng cũng khơi dậy nhiều tranh cãi.

Tại cuộc họp cổ đông thường niên của Hãng Tesla ở TP Austin, bang Texas - Mỹ hôm 6-11 (giờ địa phương), hơn 75% cổ đông đã bỏ phiếu thông qua gói thù lao lớn nhất trong lịch sử doanh nghiệp dành cho CEO Elon Musk.

Cụ thể, gói thưởng này có giá trị lên tới 1.000 tỉ USD, mở ra khả năng giúp tỉ phú sinh năm 1971 này trở thành người đầu tiên trên thế giới sử sở hữu khối tài sản ngàn tỉ đô la.

Theo kế hoạch, ông Musk sẽ nhận cổ phiếu thưởng theo 12 giai đoạn, tương ứng với các mục tiêu "khó nhằn" mà Tesla phải đạt được trong 10 năm tới.

Mục tiêu lớn nhất là nâng vốn hóa thị trường của hãng xe điện lên 8.500 tỉ USD, gấp gần 6 lần mức hiện tại (khoảng 1.450 tỉ USD).

Ngoài ra, Tesla phải bán ra 20 triệu xe điện, đạt doanh thu 400 tỉ USD, vận hành 1 triệu taxi tự lái và triển khai 1 triệu robot hình người Optimus - dự án được ông Musk kỳ vọng sẽ "thay đổi nhân loại".

Tranh cãi tỉ phú Musk được “thưởng không tưởng” để sở hữu ngàn tỉ USD - Ảnh 1.

Tỉ phú Elon Musk. Ảnh: AP

Điều đáng chú ý là tỉ phú Elon Musk sẽ không nhận lương hoặc thưởng tiền mặt, đồng thời bị cấm bán số cổ phiếu được thưởng trong vòng 10 năm.

Gói thưởng này được Tesla mô tả "trả công theo thành tích" nhưng nhiều chuyên gia cho rằng nó vượt xa mọi giới hạn thông thường.

Giới phân tích cho rằng ông Musk đã "thách thức" cổ đông hoặc sa thải ông hoặc trao quyền cho ông tiếp tục thực hiện những mục tiêu tưởng chừng bất khả thi.

Trước cuộc bỏ phiếu, người giàu nhất thế giới cảnh báo rằng nếu không được đảm bảo quyền sở hữu lớn hơn, ông có thể rời vị trí lãnh đạo Tesla để tập trung cho các dự án khác như SpaceX, X hay Neuralink.

"Tôi không cảm thấy thoải mái khi xây dựng một đội quân robot rồi bị loại khỏi công ty vì khuyến nghị của vài tổ chức không hiểu gì" – tỉ phú Musk nói, ám chỉ hai công ty tư vấn cổ đông khuyến nghị bỏ phiếu phản đối là ISS và Glass Lewis. 

Một số cổ đông lớn như Quỹ đầu tư quốc gia Na Uy đã phản đối kế hoạch, cho rằng gói thưởng quá lớn làm loãng cổ phần và khiến Tesla phụ thuộc quá nhiều vào một cá nhân.

Bên phản đối cũng lập luận rằng việc trao cho ông Musk gói thù lao khổng lồ trên rất "phi lý và nguy hiểm" trong khi ông đã là người giàu nhất hành tinh với tài sản hơn 250 tỉ USD.

Ngược lại, những nhà đầu tư thân thiết như Ron Baron hay Cathy Wood của Ark Invest lại ủng hộ mạnh mẽ. "Elon là người không thể thay thế. Không có ông ấy, sẽ không có Tesla" – tỉ phú Ron Baron viết trên mạng xã hội X.

Chủ tịch Hội đồng quản trị Tesla Robyn Denholm cũng cảnh báo cổ đông rằng công ty có thể "mất Musk" nếu không tạo động lực đủ lớn. 

"Nếu không có một cơ chế thưởng xứng đáng, chúng ta có nguy cơ mất đi tầm nhìn và năng lượng đã giúp Tesla tạo ra giá trị phi thường cho cổ đông" - bà nói.

Phản ứng sau khi được trao cơ hội đi vào lịch sử nhân loại, tỉ phú người Mỹ khẳng định cuộc bỏ phiếu "không thực sự vì tiền" mà nhằm đảm bảo ông có đủ quyền lực để định hướng Tesla trong "cuộc cách mạng robot" sắp tới.

"Những đội quân robot trong tương lai của Tesla không thể được giao cho người khác kiểm soát vì nguy cơ tiềm tàng với nhân loại"- ông nhấn mạnh.

Tỉ phú Musk hiện đang sở hữu khoảng 500 triệu cổ phiếu Tesla, tương đương 15% cổ phần. 

Nếu đạt các mục tiêu, tỷ lệ cổ phần nắm giữ của ông sẽ tăng lên hơn 25%, củng cố quyền kiểm soát đối với hãng xe điện danh tiếng này.

Dù được ca ngợi có thể "làm nên điều không thể", tỉ phú Elon Musk vẫn phải đối mặt với áp lực khổng lồ. Tesla đang mất dần thị phần, doanh thu sụt giảm, còn thị trường xe điện toàn cầu do hãng BYD (Trung Quốc) dẫn đầu.

Tỉ phú Elon Musk lập đảng mới sau khi Tổng thống Donald Trump ký luật "to và đẹp"

(NLĐO) - Tỉ phú Elon Musk tuyên bố thành lập đảng mới “Nước Mỹ”, đánh dấu bước đi cụ thể đầu tiên sau mâu thuẫn lớn với Tổng thống Donald Trump.

Tổng thống Donald Trump, tỉ phú Musk lại gay gắt, "siêu dự luật" qua ải thượng viện

(NLĐO) - Sau khi Elon Musk tiếp tục chỉ trích dự luật chi tiêu mới, của Tổng thống Donald Trump đáp trả bằng lời đe dọa cắt mọi khoản trợ cấp dành cho Tesla.

Tỉ phú Elon Musk "hối hận" vì một số bài đăng về Tổng thống Donald Trump

(NLĐO) - Tỉ phú Elon Musk ngày 11-6 cho biết ông hối hận về một số bài đăng "quá trớn" mà bản thân đã viết về Tổng thống Mỹ Donald Trump vào tuần trước.

Elon Musk tesla Mỹ
