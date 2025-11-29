Tránh những tổn thất cho di vật, cổ vật sau mưa lũ

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Văn hóa - Văn nghệ

Tránh những tổn thất cho di vật, cổ vật sau mưa lũ

Y.Anh

Trường hợp cần hỗ trợ chuyên môn, các địa phương chủ động đề xuất cơ quan chức năng phối hợp xử lý, bảo đảm tính kịp thời và hiệu quả.

Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch (VH-TT-DL) vừa có văn bản gửi UBND các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa và Lâm Đồng yêu cầu triển khai ngay các biện pháp kiểm tra, rà soát, khắc phục hậu quả thiên tai đối với hệ thống di tích và bảo tàng sau các đợt bão lũ, đặc biệt là đợt mưa lũ lịch sử gây thiệt hại nặng nề thời gian qua.

Tránh những tổn thất cho di vật, cổ vật sau mưa lũ - Ảnh 1.

Một trong các Cửu Đỉnh - bảo vật quốc gia được đặt trước Thế Miếu trong Đại nội Huế. Ảnh: QUANG TÁM

Bộ VH-TT-DL đề nghị UBND 4 tỉnh chỉ đạo các cơ quan chức năng khẩn trương kiểm tra, rà soát hiện trạng kỹ thuật, đánh giá mức độ hư hỏng của từng di tích và bảo tàng để có biện pháp chống đỡ, gia cố, gia cường, kịp thời phòng ngừa nguy cơ sập đổ, sạt lở tại các công trình văn hóa quan trọng. Đồng thời kiểm kê và đánh giá tình trạng bảo quản của tài liệu, di vật và cổ vật bị ảnh hưởng do ngập nước, ẩm mốc để xây dựng phương án bảo quản cấp thiết, tránh những tổn thất không thể phục hồi. Trường hợp cần hỗ trợ chuyên môn, các địa phương chủ động đề xuất để Bộ VH-TT-DL chỉ đạo cơ quan chức năng phối hợp xử lý, bảo đảm tính kịp thời và hiệu quả.

Về lâu dài, Bộ VH-TT-DL yêu cầu UBND 4 tỉnh chỉ đạo các sở, ngành liên quan xây dựng kế hoạch quản lý nguy cơ thảm họa nhằm chủ động hơn nữa trong công tác nhận diện, phòng ngừa, ứng phó, giảm thiểu và phục hồi sau rủi ro thiên tai cho các di tích, di sản. 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo