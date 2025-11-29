Tránh những tổn thất cho di vật, cổ vật sau mưa lũ

Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch (VH-TT-DL) vừa có văn bản gửi UBND các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa và Lâm Đồng yêu cầu triển khai ngay các biện pháp kiểm tra, rà soát, khắc phục hậu quả thiên tai đối với hệ thống di tích và bảo tàng sau các đợt bão lũ, đặc biệt là đợt mưa lũ lịch sử gây thiệt hại nặng nề thời gian qua.

Một trong các Cửu Đỉnh - bảo vật quốc gia được đặt trước Thế Miếu trong Đại nội Huế. Ảnh: QUANG TÁM

Bộ VH-TT-DL đề nghị UBND 4 tỉnh chỉ đạo các cơ quan chức năng khẩn trương kiểm tra, rà soát hiện trạng kỹ thuật, đánh giá mức độ hư hỏng của từng di tích và bảo tàng để có biện pháp chống đỡ, gia cố, gia cường, kịp thời phòng ngừa nguy cơ sập đổ, sạt lở tại các công trình văn hóa quan trọng. Đồng thời kiểm kê và đánh giá tình trạng bảo quản của tài liệu, di vật và cổ vật bị ảnh hưởng do ngập nước, ẩm mốc để xây dựng phương án bảo quản cấp thiết, tránh những tổn thất không thể phục hồi. Trường hợp cần hỗ trợ chuyên môn, các địa phương chủ động đề xuất để Bộ VH-TT-DL chỉ đạo cơ quan chức năng phối hợp xử lý, bảo đảm tính kịp thời và hiệu quả.

Về lâu dài, Bộ VH-TT-DL yêu cầu UBND 4 tỉnh chỉ đạo các sở, ngành liên quan xây dựng kế hoạch quản lý nguy cơ thảm họa nhằm chủ động hơn nữa trong công tác nhận diện, phòng ngừa, ứng phó, giảm thiểu và phục hồi sau rủi ro thiên tai cho các di tích, di sản.