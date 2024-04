Tránh rủi ro khi chứng khoán biến động mạnh

Sau phiên giảm sốc gần 60 điểm ngày 15-4, thị trường chứng khoán phiên 16-4 tiếp tục rung lắc mạnh, VN-Index có lúc giảm tới 25 điểm thủng mốc 1.200 điểm và hàng trăm mã cổ phiếu giảm sâu. Tuy nhiên, nhờ lực đỡ của nhóm cổ phiếu ngân hàng và các mã vốn hóa lớn trên thị trường giúp các chỉ số thu hẹp mức giảm. VN-Index chốt phiên chỉ còn giảm nhẹ 0,93 điểm, trong khi VN30-Index bật tăng 4,8 điểm.



Sức ép tỉ giá và khối ngoại bán ròng

Tại talkshow "Chứng khoán biến động mạnh, làm gì để giảm rủi ro?" do Báo Người Lao Động tổ chức chiều 16-4, ông Trương Hiền Phương, Giám đốc cấp cao Công ty Chứng khoán KIS Việt Nam, nhận định có nhiều yếu tố khiến thị trường giảm trong 2 ngày qua, như thị trường đã có thời gian tăng điểm dài nhưng chưa có pha điều chỉnh thật sự nào để tiếp tục đi lên, hay việc VN-Index dao động gần vùng đỉnh 1.300 điểm một thời gian nhưng không bứt phá được sẽ quay đầu giảm mạnh. Đặc biệt, gần đây tỉ giá và giá vàng liên tục tăng cao cũng khiến nhà đầu tư lo ngại, cộng thêm lạm phát ở Mỹ khiến cho kỳ vọng của nhà đầu tư về việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) giảm lãi suất vẫn chưa rõ ràng. "Trong bối cảnh này, một số yếu tố liên quan đến những tin đồn thất thiệt và căng thẳng địa chính trị ở khu vực Trung Đông đã kích hoạt đà bán tháo cổ phiếu. Chưa kể, một số dòng cổ phiếu đã tăng mạnh thời gian qua đem lại lợi nhuận cho nhà đầu tư nên áp lực chốt lời là dễ hiểu" - ông Phương nói.

Các chuyên gia tham dự talkshow “Chứng khoán biến động mạnh, làm gì để giảm rủi ro?” do Báo Người Lao Động tổ chức .Ảnh: DUY PHÚ

Một nguyên nhân khác có thể khiến thị trường giảm sâu là việc nhiều nhà đầu tư có tỉ lệ đòn bẩy tài chính (margin) cao bị công ty ép bán để bảo đảm tỉ lệ an toàn khi giá cổ phiếu giảm mạnh.

Liên quan đến yếu tố bán ròng của các quỹ đầu tư nước ngoài hay còn gọi là khối ngoại, ông Trương Đắc Nguyên, Trưởng Phòng Khách hàng trực tuyến - Công ty Chứng khoán Rồng Việt (VDSC), phân tích nếu nhìn trong vài năm qua thì chỉ có năm 2022 là khối ngoại mua ròng, còn lại các năm trước đều bán ròng. Riêng đầu năm 2024, khối này mua ròng vài tháng đầu nhưng sức ép tỉ giá khiến họ quay lại bán ròng. Tuy vậy, các nhà đầu tư nước ngoài vẫn kỳ vọng những yếu tố vĩ mô trong nước tích cực sẽ giúp thị trường tăng tiếp. Bằng chứng là sau nhiều phiên bán ròng mạnh, khối này quay lại mua ròng giúp thị trường ổn định hơn vào cuối phiên 16-4.

Trước đó, trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Thanh Lâm, Giám đốc phân tích khối khách hàng cá nhân - Công ty Chứng khoán Maybank, nhận định tỉ giá luôn là một biến quan trọng ảnh hưởng đến diễn biến của thị trường chứng khoán. Đà tăng của thị trường đã có sự chững lại trong một tháng qua, cũng là giai đoạn mà câu chuyện tỉ giá trở nên nóng hơn. Dù vậy, nhìn trong trung hạn cho quãng thời gian còn lại của năm 2024, tình hình tỉ giá sẽ tích cực hơn khi lộ trình hạ lãi suất của FED được thực hiện (dự kiến có thể ở tháng 6 hoặc tháng 9 năm nay).

Cân nhắc khi quyết định bán tháo

Một diễn biến đáng chú ý trong những phiên vừa qua là hành động bán tháo của nhà đầu tư khiến thị trường lao dốc không phanh. Các chuyên gia cho rằng để tránh hiện tượng này, nhà đầu tư không nên bán bằng mọi giá mà cân nhắc kỹ trước khi quyết định để tránh bán sai, bán nhầm cổ phiếu tốt. Ông Trương Đắc Nguyên dẫn chứng với những cổ phiếu tăng theo câu chuyện đầu cơ, không phải bản chất tăng từ hoạt động kinh doanh bền vững thì dù thị trường có hồi phục những mã này cũng sẽ tiếp tục giảm. Với những cổ phiếu này, nhà đầu tư cần quyết liệt bán để cơ cấu danh mục, chọn mua hoặc giữ cổ phiếu tiềm năng.

Ông Trương Hiền Phương cũng cho rằng khi đã tham gia vào thị trường chứng khoán, nhà đầu tư cần chuẩn bị tâm lý "sẽ phải đối diện với những cú đảo chiều, sụt giảm mạnh". Đây chính là một đặc trưng của thị trường chứng khoán, nhất là những thị trường còn non trẻ như Việt Nam dễ bị tác động bởi tâm lý và tin đồn thất thiệt. "Đầu tư vào thị trường chứng khoán là đầu tư vào doanh nghiệp (DN) chứ không hẳn là mua bán cầu may, đánh cược. Do đó, nhà đầu tư nên chọn cổ phiếu tốt của những DN có tiềm năng, có bề dày hoạt động tốt, có kết quả kinh doanh tốt. Dù thị trường có thông tin bất lợi trong ngắn hạn, bị bán tháo nhưng triển vọng trong trung dài hạn vẫn tốt hơn. Khi thị trường lao dốc, hầu hết cổ phiếu đều giảm giá sàn nhưng khi phục hồi cổ phiếu tốt sẽ tăng nhanh hơn" - ông Phương nói.

Về xu hướng thị trường trong thời gian tới, chuyên gia của chứng khoán Rồng Việt nhận định thị trường có thể dao động với biên độ hẹp, tích lũy trong tháng 4 trước khi có những đợt tăng tiếp theo. "Sẽ khó có sự đột phá đối với VN-Index tăng mạnh trong tháng 4 cho đến khi vấn đề tỉ giá được xử lý triệt để và chỉ số USD hạ nhiệt. Phải đến giữa tháng 5 khi những thông tin dự báo kết quả kinh doanh quý II của DN có câu chuyện để kể, thị trường có thể tăng tiếp" - ông Nguyên dự báo.

Về tầm nhìn cho khoảng 3 tháng tới, ông Phương cho biết các nhóm cổ phiếu có thể quan tâm là dòng ngân hàng, chứng khoán, bất động sản khu công nghiệp, dầu khí... Chuyên gia này dẫn thống kê của KIS Việt Nam cho thấy định giá thị trường P/E đang dao động khoảng từ 11 đến 13 lần, thay vì mức cao khoảng 15 đến 18 lần (tùy từng cổ phiếu). Mặt bằng định giá hiện tại khá hợp lý để mua vào, nhất là những cổ phiếu giảm mạnh trong những ngày qua. "Như ngành ngân hàng, định giá của các cổ phiếu vẫn chưa trở lại mức 2.0x cho thấy đây vẫn là vùng này hấp dẫn để có thể mua vào và nắm giữ cho giai đoạn sắp tới. Bởi nếu VN-Index tăng tiếp sẽ cần những dòng dẫn dắt có thanh khoản và dung lượng đủ lớn, chưa kể trong 2 phiên giảm mạnh nhiều cổ phiếu ngân hàng lại điều chỉnh giảm ít" - ông Phương nói.