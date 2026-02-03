Trao cúp "Gạo ngon nhất thế giới năm 2025" cho ông Hồ Quang Cua

Ngày 2-2, tại TP Cần Thơ, Tổ chức The Rice Trader đã trao cúp "Gạo ngon nhất thế giới năm 2025" cho kỹ sư, Anh hùng Lao động Hồ Quang Cua cùng nhóm nghiên cứu gạo ST25.

Ông Jeremy Zwinger, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành The Rice Trader, cho biết cuộc thi vừa qua rất cạnh tranh, các quốc gia đều gửi mẫu. Ban giám khảo đánh giá ở nhiều khía cạnh như: màu sắc, hương vị, mùi thơm… Do sức cạnh tranh cao nên có đến 2 quốc gia đoạt giải nhất là Việt Nam và Campuchia. "Lần này, tôi quyết định sang Việt Nam trao cúp cho kỹ sư Hồ Quang Cua vì sự tôn trọng đối với ngành lúa gạo Việt Nam cũng như cá nhân ông Cua cùng đội ngũ nghiên cứu ra giống ST25 đã đoạt giải 3 lần. Đây cũng là dịp để tri ân những thành tựu của ông Cua" - ông Jeremy Zwinger nhấn mạnh.

Ông Jeremy Zwinger, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành The Rice Trader, trao cúp cho ông Hồ Quang Cua

Ông Hồ Quang Cua bày tỏ sự biết ơn đối với Tổ chức The Rice Trader vì nhờ cuộc thi này mà gạo ST25 được thế giới biết đến. Ông khẳng định nếu còn sức khỏe thì sẽ tiếp tục đi thi, nếu không được cũng sẽ có những người khác đi thi để củng cố gạo ST25, giữ vững chất lượng và lòng tin của người tiêu dùng.