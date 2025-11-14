Trao đổi chuyên môn quốc tế về y học cổ truyền

Trong 5 ngày, từ 10 đến 14-11, hội thảo "Nắn chỉnh cột sống trường phái người Quế (Quảng Tây - Trung Quốc) và các thủ pháp điều trị bệnh xương khớp thường gặp, ứng dụng lâm sàng trong điều trị ung thư kết hợp Trung - Tây y", do Bệnh viện Y học cổ truyền (YHCT) TP HCM và Đại học Trung Y Dược Quảng Tây tổ chức, đã thu hút hơn 500 lượt y - bác sĩ, kỹ thuật viên tham gia.

Ngoài việc cập nhật kiến thức chuyên sâu điều trị các bệnh lý phổ biến về cột sống và chấn thương chỉnh hình; thực hành các thủ pháp xoa bóp, bấm huyệt và kỹ thuật trị liệu cụ thể cho nhiều bệnh lý, các y - bác sĩ còn có thêm góc nhìn mới, ứng dụng YHCT, các phương pháp điều trị không dùng thuốc uống; đồng thời kết hợp Trung y và y học hiện đại để điều trị các bệnh ung thư phổi, gan...

Chuyên gia Đại học Trung Y Dược Quảng Tây (Trung Quốc) cập nhật các kiến thức điều trị y học cổ truyền mới

Dịp này, các y - bác sĩ hai bên đã cùng trao đổi chuyên môn về YHCT, kỹ năng trị liệu cột sống và chấn thương chỉnh hình theo trường phái người Quế. Hội thảo thể hiện tinh thần hợp tác quốc tế, góp phần củng cố mối quan hệ hợp tác giữa các cơ sở YHCT Việt Nam và Trung Quốc, hướng đến việc nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cộng đồng.