Chương trình trao giải cuộc thi "Xuân sum vầy - Tết sẻ chia" năm 2024 do Báo Người Lao Động tổ chức sẽ diễn ra lúc 8 giờ 30 phút hôm nay, 29-2.



Lan tỏa năng lượng tích cực

Với chủ đề sát thực tiễn và có tính gợi mở, cuộc thi thu hút sự tham gia của đông đảo bạn đọc trong và ngoài nước - như Pháp, Đức, Thụy Điển, Nga, Nhật Bản...

Các bài viết có nội dung phong phú, tập trung khắc họa những ký ức đầm ấm bên gia đình trong ngày cuối năm; những việc làm ý nghĩa, những nghĩa cử cao đẹp dịp Tết đến, xuân về; sự sẻ chia, đùm bọc với tinh thần "lá lành đùm lá rách, lá rách đùm lá nát"... Nhiều bạn đọc ở nước ngoài không có điều kiện về nước ăn Tết đã gửi bài viết thể hiện tình cảm thương nhớ, ký ức Tết xưa bên gia đình và mong mỏi ngày đoàn viên không xa. Tất cả đều có ý nghĩa lan tỏa nguồn năng lượng tích cực, khơi gợi và thôi thúc trong mỗi người mong muốn làm nhiều hơn nữa những điều tốt đẹp.

Về chất lượng, phần lớn bài viết đạt yêu cầu của cuộc thi, nhiều bài viết đạt chất lượng cao về cả nội dung lẫn hình thức thể hiện, gây xúc động mạnh với người đọc.

Hội đồng Giám khảo cuộc thi gồm những nhà báo giàu kinh nghiệm, có uy tín đã làm việc nghiêm túc, cẩn trọng để chọn ra những tác phẩm đủ chất lượng đăng báo phục vụ bạn đọc và những bài viết xứng đáng đoạt giải. Tám tác giả sẽ được vinh danh các giải nhất, nhì, ba và giải hình ảnh/clip đẹp.

Cuộc thi “Xuân sum vầy - Tết sẻ chia” khép lại với 8 giải thưởng dành cho những tác phẩm xuất sắcĐồ họa: KIẾN QUÍ

Những tác giả đặc biệt

Trong 4 năm liên tục tổ chức cuộc thi viết dành cho bạn đọc dịp Tết Nguyên đán, năm nay có lẽ là một trong những năm mà Ban Tổ chức nhận được nhiều tác phẩm của nhiều tác giả đặc biệt.

Tác giả Huỳnh Thanh Thảo (Én Nhỏ) bị di chứng từ chất độc da cam/dioxin và chịu đựng căn bệnh xương thủy tinh suốt mấy chục năm qua. Thế nhưng, cô gái nhỏ trên đất thép Củ Chi (TP HCM) luôn yêu đời, lạc quan và sống một cuộc sống thật sự ý nghĩa.

Thảo kể cô chưa từng được đi học chính thức ở bất cứ ngôi trường nào nhưng đã tự mình học chữ để rồi không chỉ biết đọc, biết viết, cô còn bén duyên với nghiệp "gõ đầu trẻ". Sau một lần Thảo chỉ dạy cho một em nhỏ học chữ, giúp em đạt danh hiệu học sinh xuất sắc, hàng xóm gửi con nhờ Thảo dạy rất đông. Thảo nằm trên tấm ván nhỏ, xung quanh là 3-4 học trò xoay tròn lại cùng học, lớp học của cô giáo "thủy tinh" cứ thế diễn ra.

Những ngày này, Thảo đang say mê theo học một lớp đọc trên kênh online để rèn giọng nói và cũng để khám phá năng lực của bản thân. Đặc biệt hơn nữa, thư viện mini miễn phí Cô Ba do cô thành lập đã hoạt động được 15 năm - từ ước mơ ban đầu chỉ là có được một tủ sách nho nhỏ. "Ngày 3-3 tới, thư viện mini Cô Ba sẽ kỷ niệm tròn 15 năm hoạt động. Thật vui khi được chia sẻ, cho đi những gì xuất phát từ trái tim thuần khiết nhất của mình" - Huỳnh Thanh Thảo tâm sự.

Đặc biệt không kém là tác giả Đặng Hoàng An (tỉnh Long An) với tác phẩm "Chiếc xe lăn nối chặng đường xuân". Tác phẩm kể về chính cuộc đời An với hồi ức đau buồn và sự nỗ lực chuyển hóa nỗi đau thành động lực để vươn lên, làm được những điều không phải người bình thường nào cũng có thể làm.

Đặng Hoàng An từng là niềm tự hào của một gia đình nông dân ở Cần Đước, tỉnh Long An. Anh tốt nghiệp Khoa Tâm lý học - Trường ĐH Sư phạm TP HCM, sau đó học lên thạc sĩ, rồi trở thành giảng viên. Cánh cửa cuộc đời đang rộng mở thì đột ngột khép lại khi anh không may gặp tai nạn vào năm 2016 khiến đôi chân không thể phục hồi. Mất 2 năm sống thu mình, anh nỗ lực trở lại với cuộc sống đúng nghĩa. Trên chiếc xe lăn mà các thầy cô Khoa Tâm lý mua cho, anh miệt mài kết nối và mang xuân đến với những người đồng cảnh ngộ, những hoàn cảnh éo le... trong suốt 6 năm qua.

Đôi chân khuyết tật khiến Hoàng An không thể tiếp tục đứng lớp dạy học nhưng anh không ngừng làm việc. Hoàng An hiện là cộng tác viên của Đài Phát thanh - Truyền hình Vĩnh Long, lên sóng mỗi thứ tư hằng tuần ở chuyên mục Tư vấn tâm lý. An còn thỉnh thoảng viết bài cộng tác cho các báo hoặc tham gia chương trình trò chuyện với sinh viên ở trường đại học.

"Đối với tôi, ý nghĩa thật sự của cuộc sống không phải là chờ đợi những điều tốt đẹp xảy ra, mà là tạo ra những điều tốt đẹp cho chính mình và cho người khác" - Đặng Hoàng An viết trong bài dự thi.

Tác giả Hoàng Thái Hùng, giáo viên Trường THCS - THPT Bác Ái (quận Tân Bình, TP HCM), cho biết anh đọc Báo Người Lao Động mỗi ngày. Nội dung các bài viết, video đăng tải trên Báo Người Lao Động thường được anh lồng vào bài giảng. Bởi vậy, khi báo tổ chức cuộc thi, thầy và trò đều hào hứng tham gia.

Tổng trị giá giải thưởng trên 250 triệu đồng Cuộc thi được phát động từ ngày 25-1 (15 tháng chạp) và kết thúc nhận tác phẩm vào ngày 16-2 (mùng 7 tháng giêng). Bạn đọc tham gia cuộc thi và đoạt giải sẽ nhận giải thưởng hấp dẫn, thiết thực với tổng trị giá trên 250 triệu đồng, bao gồm tiền mặt và quà tặng. Đơn vị đồng hành với chương trình là Công ty Ajinomoto Việt Nam; một số nhãn hàng/doanh nghiệp hỗ trợ quà tặng gồm: Taxi Xanh SM, Vinataxi, Sungroup, Vinamilk, Gigamall, OHI@MA...