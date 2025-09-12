Trao giải cuộc thi“Lắng nghe người dân hiến kế”lần 6: Sáng tạo ý tưởng,lan tỏa trách nhiệm công dân

Sáng 11-9, Báo Người Lao Động đã tổ chức lễ trao giải cuộc thi "Lắng nghe người dân hiến kế" lần 6.

Ông Trần Trọng Dũng, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; ông Phạm Quý Trọng, Phó Vụ trưởng Vụ Địa phương 3 - Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; ông Lê Văn Minh - Thành ủy viên, Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP HCM; ông Nguyễn Tấn Phong, Chủ tịch Hội Nhà báo TP HCM; ông Bùi Hòa An, Phó Giám đốc Sở Xây dựng TP HCM,... đã tham dự lễ trao giải.

Diễn đàn trí tuệ rộng mở

Phát biểu tổng kết cuộc thi, nhà báo Nguyễn Thị Tố Trâm, Ủy viên Ban Biên tập, Trưởng Ban Chính trị - Công đoàn - Xã hội, Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi "Lắng nghe người dân hiến kế" lần 6, cho biết qua 6 mùa tổ chức, cuộc thi không chỉ trở thành một thương hiệu uy tín của Báo Người Lao Động, mà còn là diễn đàn trí tuệ rộng mở để nhân dân hiến kế, gửi gắm tâm huyết xây dựng TP HCM văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Ở lần thứ 6 này, Ban Tổ chức ghi nhận nhiều hiến kế xuất sắc về phát triển hệ thống công viên trữ nước chống ngập, mở rộng mạng lưới metro, xe buýt điện, tổ chức lại khung giờ lưu thông để giảm ùn tắc, xây dựng siêu đô thị số tích hợp, áp dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) trong quản lý đô thị, thúc đẩy thương mại điện tử và dịch vụ công trực tuyến, tái cấu trúc không gian thành phố, phát huy lợi thế sau sáp nhập…

"Những ý tưởng ấy chính là "tài sản vô giá" của thành phố. Dù là chuyên gia, doanh nhân, trí thức hay người dân bình dị, mỗi tác giả đều gửi gắm vào đó trí tuệ, trách nhiệm và tình yêu dành cho TP HCM" - bà Nguyễn Thị Tố Trâm nhấn mạnh.

Người Lao Động là tờ báo đầu tiên trong cả nước tổ chức thành công một cuộc thi hiến kế có quy mô lớn, liên tục và bền bỉ suốt nhiều năm. Cuộc thi đã khơi dậy sức dân, tập hợp trí tuệ, kinh nghiệm và những bài học từ chính đời sống. Quan trọng hơn, đây còn là nhịp cầu kết nối chính quyền với nhân dân, chuyển tải trung thực và đầy đủ những hiến kế tâm huyết đến lãnh đạo thành phố.

Lời giải cho những vấn đề cấp bách

Điểm đặc biệt của cuộc thi lần này là ngay tại lễ trao giải, 2 nhóm tác giả có số điểm cao nhất vòng chung khảo đã trình bày về ý tưởng, giải pháp để hiến kế được khả thi, có thể nghiên cứu, áp dụng vào thực tiễn. Các tác giả trình bày trong 10 phút, sau đó Ban Giám khảo và khách mời đặt câu hỏi trước khi quyết định chọn ra giải nhất và giải nhì.

Đến từ Trường Đại học RMIT Việt Nam, TS Phan Thanh Chung và TS Vũ Thị Hồng Nhung tham gia dự thi với tác phẩm "Hệ thống trữ nước cho TP HCM" - một trong 2 tác phẩm đạt số điểm xuất sắc. Theo 2 tác giả, dự án được xây dựng dựa trên sự thay đổi từ tư duy "chống" sang "sống cùng với nước", tận dụng cơ sở hạ tầng sẵn có để không tốn nhiều kinh phí, tích hợp hạ tầng xanh - xám, tiếp cận việc thích ứng khí hậu và đa lợi ích. Nguyên lý hoạt động: Chậm - giữ - thấm - xả; mô hình hoạt động theo 2 chế độ: khô và mưa/triều cường.

Ông Trần Trọng Dũng, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam (trái) và nhà báo - tiến sĩ Tô Đình Tuân, Tổng Biên tập Báo Người Lao Động, trao giải nhất cho tác giả Đỗ Thiên Anh Tuấn. Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Cụ thể, vào mùa khô, nơi đó là công viên, quảng trường, sân thể thao, bãi đổ xe… Vào mùa mưa hoặc triều cường, những khu vực này sẽ trở thành hồ chứa tạm, tuyến thoát nước mặt có kiểm soát. Về cấu phần thiết kế, các tác giả đề xuất làm vườn mưa, rãnh sinh học, bồn cây thấm; mặt đường thấm, lớp sỏi - cát dưới lát; hoặc hồ/ô chứa tạm (hành lang an toàn).

"Dự án được xây dựng dựa trên trải nghiệm trong những năm tháng chúng tôi sống và học tập ở nước ngoài" - TS Vũ Thị Hồng Nhung giải thích.

Theo 2 tác giả, dự án có thể áp dụng thí điểm tại các phường của TP HCM, như: An Khánh, Thủ Đức, Vũng Tàu, Bình Dương... Về nguồn vốn và cơ chế tài chính, các tác giả đề xuất thực hiện bởi ngân sách nhà nước hoặc nguồn vốn ODA cho hạ tầng xanh - xám; trái phiếu xanh hoặc quỹ khí hậu cho việc nhân rộng; PPP cho bãi đỗ xe 2 chế độ; khuyến khích người dân sử dụng vật liệu mới, thiết kế nơi thu - thoát nước...

Trình bày về tác phẩm "Gộp đất để tái cấu trúc đô thị", TS Đỗ Thiên Anh Tuấn (Trường Chính sách công và Quản lý Fulbright) cho rằng TP HCM đang mắc kẹt trong "bẫy không gian đô thị": đông dân nhưng thiếu hạ tầng, chi phí cao, tiềm năng phát triển bị kìm hãm.

Về ý tưởng gộp đất để tái cấu trúc đô thị, ông Đỗ Thiên Anh Tuấn phân tích nguyên lý cơ bản là gộp nhiều thửa đất nhỏ lẻ thành khu đất lớn, quy hoạch cao tầng, hạ tầng đồng bộ. Người dân không mất đất mà chuyển đổi thành căn hộ chung cư, mặt bằng thương mại, giá trị quy đổi tương ứng, tài sản có giá trị cao hơn.

Về cơ chế thực hiện, người dân góp 30%- 40% đất để làm hạ tầng công cộng, phần đất còn lại chuyển đổi thành diện tích căn hộ hoặc mặt bằng thương mại theo hệ số quy đổi. Ba bên cùng tham gia và chia sẻ lợi ích minh bạch là người dân, chính quyền, doanh nghiệp. Đây là giải pháp cùng thắng (win-win-win), giúp giải quyết vấn đề chật hẹp, nâng cao chất lượng sống và tái tạo không gian đô thị.

Hướng đến lợi ích cộng đồng

Theo nhà báo - tiến sĩ Tô Đình Tuân, Tổng Biên tập Báo Người Lao Động, Trưởng Ban Chỉ đạo cuộc thi "Lắng nghe người dân hiến kế" lần 6, TP HCM hôm nay đã khoác lên mình một hình hài mới, rộng lớn hơn, đa dạng hơn và chắc chắn sẽ ngày càng tươi đẹp hơn trong tương lai. Cuộc thi "Lắng nghe người dân hiến kế" do Báo Người Lao Động tổ chức cũng không ngoài mục tiêu chung tay vun đắp để TP HCM trở nên mạnh mẽ hơn, giàu có hơn, văn minh hơn và đáng sống hơn.

Thay mặt Ban Giám khảo cuộc thi, ông Tô Đình Tuân đánh giá 2 ý tưởng được chọn trình bày tại lễ trao giải đều là những ý tưởng tốt, có căn cứ khoa học vững chắc, gắn với thực tiễn của TP HCM và nhu cầu bức thiết của người dân thành phố. Bên cạnh đó, các ý tưởng đều có tính khả thi cao, vì lợi ích cộng đồng và thể hiện rất rõ trách nhiệm công dân. "Tác phẩm đoạt giải nhất và giải nhì chỉ chênh lệch 0,05 điểm. Ý tưởng nào cũng xứng đáng được trao giải nhất" - ông nhìn nhận.

Bày tỏ bất ngờ khi tác phẩm "Gộp đất để tái cấu trúc đô thị" được chọn trao giải nhất, TS Đỗ Thiên Anh Tuấn xúc động gửi lời cảm ơn đến Báo Người Lao Động. Là một công dân TP HCM, ông luôn thấy mình có trách nhiệm đóng góp cho sự phát triển của thành phố.

"Nhận được phần thưởng này, tôi thật sự hạnh phúc và vô cùng trân trọng. Tôi tin rằng với sự lan tỏa mạnh mẽ từ Báo Người Lao Động, những hiến kế tại cuộc thi "Lắng nghe người dân hiến kế" sẽ đến được với lãnh đạo thành phố và các cơ quan chức năng, để sớm hiện thực hóa thành những giải pháp, công trình cụ thể. Khi đó, những hiến kế tâm huyết sẽ không chỉ dừng lại ở ý tưởng mà trở thành giá trị thiết thực, càng làm cho cuộc thi thêm phần ý nghĩa" - ông Tuấn mong mỏi.

Các tác giả và tác phẩm đoạt giải Giải nhất: Tác phẩm "Gộp đất để tái cấu trúc đô thị" của tác giả Đỗ Thiên Anh Tuấn (giá trị giải thưởng: 50 triệu đồng). Giải nhì: Tác phẩm "Hệ thống trữ nước cho TP HCM" của nhóm tác giả Phan Thanh Chung và Vũ Thị Hồng Nhung (30 triệu đồng). Giải ba: Tác phẩm "Lời giải từ khung giờ lưu thông" của tác giả Trương Nam Thuận (20 triệu đồng). Giải khuyến khích: Tác phẩm "Giải pháp giao thông xanh cho siêu đô thị" của tác giả Mai Thế Hoàng và "Đột phá từ đô thị tích hợp và chuyển đổi số" của tác giả Phạm Thị Thùy Linh (10 triệu đồng/giải).

Báo Người Lao Động trân trọng cảm ơn Tập đoàn Vingroup đã đồng hành với cuộc thi "Lắng nghe người dân hiến kế" lần 6.

Phát động cuộc thi lần 7 TP HCM vừa mở rộng địa giới, trở thành đô thị đặc biệt với không gian phát triển mới, tiềm lực lớn hơn, kỳ vọng cao hơn. TP HCM đang đứng trước cơ hội lịch sử để bứt phá, tiến tới mục tiêu trở thành siêu đô thị mang tầm quốc tế, nằm trong top 100 thành phố đáng sống trên thế giới vào năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Để hiện thực hóa khát vọng này, TP HCM cần một chiến lược toàn diện: từ quy hoạch đô thị xanh, giao thông kết nối liên vùng, kinh tế cảng và logistics đến phát triển trung tâm tài chính quốc tế, công nghiệp công nghệ cao, du lịch, giáo dục, y tế và khoa học - công nghệ... Với tinh thần đó, Báo Người Lao Động tiếp tục phát động cuộc thi "Lắng nghe người dân hiến kế" lần 7, tập trung vào chủ đề: "Để TP HCM thành siêu đô thị vùng hiện đại, xanh, thông minh". Chủ đề bao quát này mở ra diễn đàn rộng rãi cho giới chuyên gia, nhà khoa học, doanh nhân, trí thức, bạn đọc trong và ngoài nước cũng như người nước ngoài cùng chung tay hiến kế. Ban Tổ chức bắt đầu nhận bài dự thi từ hôm nay, 12-9-2025.



