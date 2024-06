"Trao hơn cả cam kết" - Bảo Việt Nhân thọ đồng hành cùng người thân của khách hàng không may gặp rủi ro

Học bổng ý nghĩa cả về vật chất và tinh thần sẽ tiếp thêm động lực để các em vững bước tới trường, hiện thực ước mơ của mình. Chương trình sẽ được triển khai tại 63 tỉnh, thành trên toàn quốc.



Em Phương D (Thái Bình) là một trong số các em học sinh được nhận học bổng xe đạp của Bảo Việt Nhân thọ. Ánh mắt vui vẻ, miệng luôn mỉm cười, món quà thật ý nghĩa với em khi chỉ còn ít thời gian nữa năm học mới bắt đầu. Hơn 9 năm đi học, em luôn nhận được lời khen ngợi của thầy cô vì thành tích học tập tốt. Thế nhưng, một cơn đột quỵ bất ngờ khiến bố em vĩnh viễn rời xa gia đình. Mất đi người trụ cột, gia đình em gặp khó khăn, việc học của em ít nhiều bị ảnh hưởng. Lo lắng trước những rủi ro trong cuộc sống, nhiều năm trước gia đình đã tham gia hợp đồng bảo hiểm cho người trụ cột là bố của em. Do vậy, gia đình được Công ty Bảo Việt Nhân thọ chi trả số tiền bảo hiểm theo đúng cam kết trong hợp đồng. Có điểm tựa tài chính, cả gia đình đã vượt qua được khó khăn, tiếp tục cuộc sống, con đường tới trường của em cũng không phải dừng lại.

Em Phương D chia sẻ: "Hôm nay em được nhận học bổng, em rất vui và cảm thấy ấm áp vì sự quan tâm của Bảo Việt Nhân thọ dành cho người thân của khách hàng không may gặp rủi ro đã được chi trả bảo hiểm. Em sẽ dùng chiếc xe này để đi học và sẽ cố gắng học thật tốt để không phụ lòng mọi người đã quan tâm và động viên em".

Nụ cười của em học sinh khi được nhận học bổng từ Bảo Việt Nhân thọ

Học bổng "Quỹ xe đạp chở ước mơ" là chương trình an sinh giáo dục được Bảo Việt Nhân thọ triển khai trong nhiều năm qua. Hành trình yêu thương bền bỉ đã hỗ trợ cho hơn 33.000 em học sinh trên khắp cả nước có thêm điều kiện học tập tốt hơn, mở ra cơ hội thay đổi cuộc sống. Năm 2024, tiếp tục hoạt động đầu tư cho giáo dục và nhân kỷ niệm 28 năm thành lập, Bảo Việt Nhân thọ sẽ tiếp tục giành khoản ngân sách là 10 tỉ đồng để triển khai chuỗi chương trình "Trao hơn cả cam kết", trao học bổng xe đạp cho trẻ em nghèo hiếu học trên cả nước, trong đó có cả con của khách hàng gặp rủi ro đã được chi trả bảo hiểm trước đây.

Đại diện Bảo Việt Nhân thọ chia sẻ: "Trao hơn cả cam kết - Tên gọi đã nói lên ý nghĩa của chương trình. Thông qua các sản phẩm bảo hiểm, Bảo Việt Nhân thọ vinh hạnh trao đi sự thấu hiểu, sẻ chia để mỗi gia đình khách hàng đều được bảo vệ trọn vẹn. Thông qua chất lượng dịch vụ, Bảo Việt Nhân thọ trao đến khách hàng sự tận tâm, trung thực và nhiệt thành. Không chỉ thực hiện vẹn tròn các cam kết trong từng hợp đồng với khách hàng mà Bảo Việt Nhân thọ còn là người đồng hành với người thân của khách hàng không may gặp rủi ro. Chúng tôi luôn nỗ lực để trao đi nhiều hơn những giá trị tốt đẹp cho khách hàng và cộng đồng".

Bảo Việt Nhân thọ hướng tới mục tiêu đóng góp 10 tỉ đồng cho các hoạt động an sinh giáo dục năm 2024 nhân kỷ niệm 28 năm thành lập

Tổng Công ty Bảo Việt Nhân Thọ là Công ty bảo hiểm nhân thọ đầu tiên và lớn nhất tại Việt Nam, thành viên của Tập đoàn Tài chính - Bảo hiểm Bảo Việt, trực thuộc Bộ Tài chính bao gồm các đơn vị hoạt động trong các lĩnh vực bảo hiểm, đầu tư và dịch vụ tài chính. Năm 1996, Bảo Việt Nhân thọ là đơn vị tiên phong khai mở thị trường bảo hiểm nhân thọ tại Việt Nam. Trong 28 năm qua (1996-2024), Bảo Việt Nhân thọ đã hoạch định và bảo vệ cho hơn 18,1 triệu lượt khách hàng, chi trả quyền lợi bảo hiểm rủi ro và đáo hạn cho khách hàng với tổng giá trị lên đến hơn 78.000 tỉ đồng với giỏ sản phẩm 25 sản phẩm bảo hiểm đa dạng cho các gia đình Việt, hiện thực hóa ước mơ an bình, thịnh vượng.

Với những đóng góp giá trị và mang lại lợi ích thiết thực cho cộng đồng, Bảo Việt Nhân thọ vinh dự đạt Thương hiệu Quốc gia Viêt Nam 2022. 7 năm dẫn đầu "Top 10 Công ty bảo hiểm nhân thọ uy tín Việt Nam" do Công ty Cổ phần Báo cáo đánh giá Việt xét duyệt và công bố. 2 lần đạt giải thưởng "Doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ tốt nhất Việt Nam năm 2022, 2024" và "Doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ đổi mới vượt bậc, Việt Nam 2022", "Doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ tốt nhất cho gia đình Việt Nam 2023". Bảo Việt Nhân thọ cam kết thực hiện sứ mệnh của mình là vị lợi ích Việt, mang đến tấm lá chắn bảo vệ tài chính vững chắc để có Bảo Việt Nhân thọ là có An và có An là có điểm tựa.