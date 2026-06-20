Trao Huân chương của Nhà nước Palestine truy tặng Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Chiều 19-6, tại nhà riêng Đại tướng Võ Nguyên Giáp ở số 30 Hoàng Diệu, TP Hà Nội, Bộ Ngoại giao phối hợp với Văn phòng Trung ương Đảng, Bộ Quốc phòng và Đại sứ quán Palestine tại Việt Nam tổ chức lễ trao Huân chương Đại Huân đai của Nhà nước Palestine truy tặng Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Saadi Salama cho biết việc truy tặng huân chương cao quý này là sự ghi nhận, tri ân những đóng góp to lớn của Đại tướng Võ Nguyên Giáp đối với sự nghiệp đấu tranh vì độc lập, tự do của các dân tộc bị áp bức, cũng như trân trọng lập trường nguyên tắc và sự ủng hộ kiên định của Đại tướng đối với cuộc đấu tranh chính nghĩa của nhân dân Palestine.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang cùng đại biểu và thân nhân gia đình Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại buổi lễ .Ảnh: TTXVN

Thay mặt Đảng, Chính phủ và Quân đội nhân dân Việt Nam, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng - trân trọng cảm ơn Nhà nước và Tổng thống Palestine đã quyết định truy tặng Huân chương cao quý cho Đại tướng Võ Nguyên Giáp (cùng nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình và các cá nhân nổi bật của Việt Nam) nhân dịp kỷ niệm 50 năm thành lập cơ quan đại diện Palestine tại Việt Nam. Đây là nghĩa cử thể hiện rõ nét quan hệ truyền thống gắn bó giữa hai đất nước, hai dân tộc Việt Nam và Palestine.

Đại tướng Phan Văn Giang khẳng định quan điểm nhất quán của Việt Nam là luôn ủng hộ sự nghiệp đấu tranh chính nghĩa của nhân dân Palestine và giải pháp hai nhà nước, chấm dứt xung đột ở Gaza.

Nhân dịp này, thông qua Đại sứ Palestine, đại diện gia đình Đại tướng Võ Nguyên Giáp gửi tặng Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas cuốn sách "Điện Biên Phủ" của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, bản dịch tiếng Ả Rập.