Thời sự

Trao Huy hiệu "Tuổi trẻ dũng cảm" cho nam sinh lớp 6 cứu em nhỏ dưới mương nước

Tuấn Minh

(NLĐO)- Nam sinh lớp 6 Vũ Hồng Phong – người lao xuống mương nước cứu em nhỏ đang chới với ở Ninh Bình vừa được trao Huy hiệu "Tuổi trẻ dũng cảm"

Ngày 11-8, bà Lê Thị Mai Phương, Phó Bí thư Tỉnh đoàn Ninh Bình, Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh, thừa ủy quyền của Ban Bí thư Trung ương Đoàn đã đến thăm, trao Huy hiệu "Tuổi trẻ dũng cảm" của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và bằng khen của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Ninh Bình cho nam sinh Vũ Hồng Phong, học sinh lớp 6A4, trường THCS Phương Định (xã Ninh Giang, tỉnh Ninh Bình) đã có hành động dũng cảm cứu người trong tình huống nguy hiểm.

Trao Huy hiệu "Tuổi trẻ dũng cảm" cho nam sinh lớp 6 cứu em nhỏ dưới mương nước- Ảnh 1.

Phó Bí thư Tỉnh đoàn Ninh Bình Lê Thị Mai Phương trao Huy hiệu "Tuổi trẻ dũng cảm" cho nam sinh lớp 6 lao xuống mương nước cứu người gặp nguy hiểm. Ảnh: Tỉnh đoàn Ninh Bình

Trước đó, vào khoảng 15 giờ 30 phút ngày 2-8, tại thôn Văn Cảnh (xã Ninh Giang) xảy ra vụ việc hai em nhỏ (8 tuổi và 5 tuổi) chở nhau bằng xe đạp không may ngã xuống kênh nước.

Chứng kiến sự việc, em Vũ Hồng Phong đã bất chấp nguy hiểm, lao xuống mương nước hỗ trợ đưa em nhỏ vào bờ.

Theo Phó Bí thư Tỉnh đoàn Ninh Bình, hành động dũng cảm của em nhỏ 12 tuổi cần được trân trọng, kịp thời lan tỏa, xứng đáng là tấm gương dũng cảm để các bạn trẻ học tập, noi theo.

Trao Huy hiệu "Tuổi trẻ dũng cảm" cho nam sinh lớp 6 cứu em nhỏ dưới mương nước- Ảnh 2.

Tấm gương dũng cảm cứu người của "anh hùng nhí" cần được trân trọng, lan tỏa để các bạn trẻ học tập

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, trước đó, trên mạng xã hội chia sẻ đoạn clip ghi lại cảnh 2 bé trai chở nhau bằng xe đạp, không may bị ngã xuống kênh và được 2 người nhảy xuống kênh cứu cháu bé vào bờ an toàn.

Qua hình ảnh video cho thấy sau khi ngã xuống kênh mương, bé lớn sau đó đã tự trèo được lên bờ, còn cháu nhỏ sau một hồi chới với dưới nước đã được một số người cứu lên bờ. Đoạn clip cho thấy người đầu tiên nhảy xuống cứu cháu bé là một thiếu niên, rồi sau đó một người đàn ông tiếp tục nhảy xuống giúp đỡ.

Trao Huy hiệu "Tuổi trẻ dũng cảm" cho nam sinh lớp 6 cứu em nhỏ dưới mương nước- Ảnh 3.

Hình ảnh nam sinh chạy ra khu vực mương nước cứu em nhỏ

Khi đoạn clip được chia sẻ, đã có hàng ngàn người khen ngợi hành động dũng cảm của những người đã lao xuống kênh cứu cháu nhỏ.

Đặc biệt là em nhỏ, sau đó được xác định là em Vũ Hồng Phong.

