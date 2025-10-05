Trao khoản hỗ trợ của bạn đọc cho 3 gia đình ở Nghệ An

Ngày 4-10, đại diện Báo Người Lao Động phối hợp với chính quyền địa phương trao hỗ trợ 30 triệu đồng (10 triệu đồng/trường hợp) cho thân nhân 3 gia đình có người tử vong do ảnh hưởng bão số 10 (Bualoi) tại các xã Quang Đồng, Giai Lạc và Quỳ Châu (Nghệ An). Đây là số tiền do bạn đọc đóng góp qua chương trình kêu gọi chung tay khắc phục hậu quả bão số 10 do Báo Người Lao Động phát động những ngày qua.

Đại diện Báo Người Lao Động trao quà hỗ trợ cho người thân của cháu M.T.B.N. Ảnh: V.ĐỨC

Ba gia đình có người thân gặp nạn được hỗ trợ lần này có hoàn cảnh rất thương tâm, người thân tử vong do bị nước lũ cuốn, gồm: gia đình ông Mai Văn Trung (SN 1986; ngụ xã Quang Đồng), có con gái là cháu M.T.B.N (SN 2015) tử vong; gia đình bà Trần Thị Nhiệm (SN 1976; trú xóm Chín, xã Giai Lạc) có con gái là cháu T.M.T (SN 2021) tử vong; gia đình bà Lang Thị Tân (SN 1961), có chồng là ông S.V.C (SN 1958) tử vong.

Trước đó, bão số 10 đã gây nhiều thiệt hại tại Nghệ An, làm nhiều người thiệt mạng, hàng trăm ngôi nhà và tài sản của người dân hư hỏng, ngập lụt.