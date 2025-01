Trao kỷ niệm chương tri ân gia đình người hiến tạng

Đoàn Bệnh viện Chợ Rẫy do TS-BS Dư Thị Ngọc Thu, Trưởng Đơn vị Điều phối ghép các bộ phận cơ thể người, làm trưởng đoàn vừa đến thăm hỏi, tặng quà và trao kỷ niệm chương "Vì sức khỏe nhân dân" cho 2 gia đình người hiến tạng Đ.T.T.T. (ở huyện Hóc Môn, TP HCM) và L.M.C (ở huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang).

Chị K. (con gái bà T.) cho hay ý nguyện hiến tạng cứu người được mẹ chị ấp ủ từ lâu. Bà là người đầu tiên trong gia đình đăng ký hiến tạng. "Mẹ thường nói từ trước đến giờ không làm được gì nên chỉ mong mọi người ủng hộ bà làm và quyết định này đã được toại nguyện" - chị K. chia sẻ. Trước đó, mẹ chị bị đột quỵ chết não và gia đình đã hiến toàn bộ tạng gồm 2 thận, tim, gan và giác mạc để tiếp nối sự sống cho những bệnh nhân đang đứng giữa lằn ranh sinh tử.

TS-BS Dư Thị Ngọc Thu trao kỷ niệm chương “Vì sức khỏe nhân dân” cho gia đình người hiến tạng

Còn anh L.M.C. không may bị tai nạn giao thông và dù được các bác sĩ tận tình cứu chữa nhưng đã không qua khỏi. Gia đình anh quyết định hiến 2 quả thận, tim, gan, 2 giác mạc và da để cứu được nhiều người. "Nghĩa cử hiến tạng cứu người khi chẳng may chết não hoặc ngừng tim đã lan tỏa giá trị nhân văn sâu sắc trong cộng đồng. Không chỉ họ hàng, người thân mà hàng xóm xung quanh sau khi nghe quyết định này cũng rất ủng hộ gia đình chúng tôi" - đại diện gia đình anh C. tỏ lòng.

Thay mặt bệnh viện cũng như các bệnh nhân nhận tạng, BS Thu đã gửi lời cảm ơn sâu sắc đến nghĩa cử cao quý của 2 gia đình người quá cố. Câu chuyện này là minh chứng cho lòng nhân ái, vượt qua các quan niệm xưa cũ để hồi sinh cho nhiều cuộc đời đang mỏi mòn chờ một "phép mầu".