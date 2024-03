Trao nhân ái, nhận yêu thương

Ngày 29-2, Báo Người Lao Động tổ chức lễ trao giải cuộc thi viết "Xuân sum vầy - Tết sẻ chia" năm 2024.



Lan tỏa năng lượng tích cực

Phát biểu tổng kết cuộc thi, nhà báo Lê Cao Cường - Phó Tổng Biên tập, Tổng Thư ký Tòa soạn Báo Người Lao Động - cho biết cuộc thi viết "Xuân sum vầy - Tết sẻ chia" được phát động từ ngày 25-1 (nhằm 15 tháng chạp) đến 16-2 (mùng 7 tháng giêng). Với chủ đề mở, gần gũi, cuộc thi đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của bạn đọc trong và ngoài nước, như Pháp, Đức, Thụy Điển, Nga, Nhật Bản...; đa dạng về lứa tuổi, nghề nghiệp. Trong khoảng 20 ngày, Ban Tổ chức đã nhận được 345 tác phẩm của 258 tác giả ở trong và ngoài nước, Ban Tổ chức đã thẩm định 43 tác phẩm chất lượng cao, đúng tiêu chí để đăng trên Báo Người Lao Động điện tử. Đây cũng là những tác phẩm lọt vào chung khảo và sau khi chấm giải, Hội đồng Chấm giải đã chọn ra 9 tác phẩm xuất sắc nhất để trao giải.

"Các bài dự thi được đầu tư về chất lượng, không chỉ viết bài mà còn chụp ảnh, quay clip để đa dạng trong cách thể hiện; tập trung giới thiệu phong vị, nét đẹp của Tết cổ truyền; không khí đầm ấm, sum vầy trong ngày đầu năm; sự đùm bọc, sẻ chia trong cộng đồng mỗi dịp Tết đến xuân về. Nhiều tác phẩm viết về những hoạt động thiện nguyện rất ý nghĩa. Cuộc thi "Xuân sum vầy - Tết sẻ chia" đã góp phần lan tỏa năng lượng tích cực, tốt lành cho mọi người trong những ngày đầu năm mới. Những tác phẩm mang đậm tính nhân văn là cầu nối để mọi người càng thêm yêu thương nhau, trân trọng giá trị cuộc sống; nỗ lực phấn đấu hướng đến tương lai" - ông Lê Cao Cường đánh giá.

Nhà báo Lê Cao Cường cho hay từ thành công của giải năm nay, Báo Người Lao Động sẽ tiếp tục duy trì và mở rộng quy mô tổ chức các cuộc thi dành cho bạn đọc trong dịp Tết Nguyên đán 2025.

Ban Tổ chức chụp hình lưu niệm với các tác giả đoạt giải và khách mời tham dự lễ trao giải

Trả ơn cuộc đời

Giao lưu tại lễ trao giải, từ Đài Loan - Trung Quốc, tác giả Trần Mai Nhân chia sẻ rất bất ngờ khi đoạt giải cuộc thi. "Cảm ơn Báo Người Lao Động đã tạo điều kiện cho tôi được tham gia cuộc thi cũng như cuộc giao lưu đầy bất ngờ này" - tác giả Mai Nhân tâm sự.

Ngày 1-2-2024, nhằm 22 tháng chạp âm lịch, tác giả nhận được thông báo phân công đi công tác dài ngày ở Đài Loan - Trung Quốc. Nơi đất khách, tác giả nhớ da diết hương vị Tết quê hương ở TP HCM, nơi cô gắn bó gần 1/4 thế kỷ. Nỗi nhớ thúc đẩy tác giả viết về những thay đổi, xê dịch trong đời mình; hương vị Tết quê hương cũng như những cảm xúc, tình cảm với TP HCM mà trước đây chưa cảm nhận được hết.

Với tác giả Đoàn Thị Hương Huệ, cuộc thi này rất ý nghĩa, lan tỏa những giá trị, những câu chuyện tốt đẹp để chúng ta xích lại gần nhau hơn.

Ông Nguyễn Tấn Phong - Ủy viên Ban Thường vụ Hội Nhà báo Việt Nam, Chủ tịch Hội Nhà báo TP HCM (bìa phải) - và nhà báo Tô Đình Tuân trao giải nhất cho tác giả Đặng Hoàng An

Trong khi đó, câu chuyện của tác giả Thanh Thảo - mắc bệnh xương thủy tinh, chưa từng được đi học chính thức ở một ngôi trường nào nhưng bằng ý chí, nghị lực đã tự học chữ rồi trở thành cô giáo của nhiều em nhỏ - đã khiến những người có mặt ở lễ trao giải xúc động. Không chỉ dạy chữ, Thanh Thảo còn thành lập thư viện mini miễn phí mang tên Cô Ba để đem con chữ, kiến thức, niềm đam mê đọc sách cho những người kém may mắn. Thanh Thảo bày tỏ: "Cảm ơn cuộc đời. Cảm ơn vì mình được sinh ra. Khuyết tật không phải là bất hạnh mà chỉ là bất tiện nho nhỏ. Nếu có niềm tin, khát khao, sẽ chạm đến những điều mà chúng ta mong ước".

Xúc động trước sự nỗ lực vươn lên của Thanh Thảo, tác giả Hoàng Thái Hùng hướng về phía những học trò của mình dưới hội trường, nghẹn ngào: "Tôi muốn gửi đến các học trò của mình những điều tác giả Thanh Thảo chia sẻ. Được đến đây là một trải nghiệm hạnh phúc của các em". Tác giả Thái Hùng là giáo viên Trường THCS - THPT Bác Ái (quận Tân Bình, TP HCM). Không chỉ tham gia cuộc thi, anh còn vận động, hỗ trợ nhiều học sinh của mình viết bài dự thi.

Tác giả Thanh Thảo chia sẻ: “Khuyết tật không phải là bất hạnh mà chỉ là bất tiện nho nhỏ. Nếu có niềm tin, khát khao, sẽ chạm đến những điều mà chúng ta mong ước” Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Một mình từ Long An lên TP HCM nhận giải từ sớm, tác giả Đặng Hoàng An đã có những chia sẻ về cuộc đời mình. Từng là niềm tự hào của gia đình khi là giảng viên một trường đại học, cánh cửa cuộc đời đang rộng mở đột ngột khép khi Hoàng An bị tai nạn vào năm 2016 khiến đôi chân không thể phục hồi. "Tôi như từ đỉnh cao rơi xuống vực thẳm, bị trầm cảm, 2 năm sống trong bóng tối. May mắn có gia đình, thầy cô, bạn bè và cả những người tôi chưa biết mặt ủng hộ vật chất, động viên tinh thần, kéo tôi ra khỏi bóng tối" - anh Hoàng An trải lòng.

8 năm ngồi trên xe lăn, anh miệt mài kết nối, mang xuân đến với những người đồng cảnh ngộ như một cách để cảm ơn cuộc đời. "Có lần tôi gặp một chị khuyết tật nằm lăn lóc trên nền nhà, chị nói: "Tôi ước một lần được ngồi thử trên chiếc xe lăn, có chết cũng toại nguyện", tim tôi đau nhói. Nhìn chị cười hạnh phúc khi có được chiếc xe lăn do mình vận động các nhà hảo tâm tặng, tôi thấy cần làm nhiều hơn nữa để giúp đỡ những người cùng cảnh ngộ, những người có hoàn cảnh khó khăn. Đối với tôi, ý nghĩa thật sự của cuộc sống không phải là chờ đợi những điều tốt đẹp xảy ra, mà là tạo ra những điều tốt đẹp cho chính mình và cho người khác" - anh Hoàng An nói.

Truyền cảm hứng mãnh liệt Nhà báo Tô Đình Tuân, Tổng Biên tập Báo Người Lao Động, cho biết Báo Người Lao Động phát động cuộc thi viết "Xuân sum vầy - Tết sẻ chia" với mong muốn tạo ra một sân chơi ý nghĩa cho bạn đọc. Cuộc thi đã nhanh chóng lan tỏa, nhận được sự hưởng ứng rất lớn của bạn đọc trên cả nước và nước ngoài. "Năm nay, Ban Tổ chức vinh hạnh được trao giải cho 2 bạn trẻ có hoàn cảnh đặc biệt. Như các bạn chia sẻ, khuyết tật không phải là chuyện gì quá lớn mà chỉ là bất tiện nhỏ. Nghị lực của các bạn đã truyền cảm hứng mãnh liệt cho những người không may hay có khiếm khuyết nào đó trên cơ thể và cho cả chúng ta" - Tổng Biên tập Báo Người Lao Động nói. Theo ông Tô Đình Tuân, không chỉ Xuân sum vầy mà còn là Tết sẻ chia. Sẻ chia niềm hạnh phúc, sự yêu thương; sẻ chia cái mình được mà những người khác chưa được... Vì những điều tốt đẹp trong cuộc sống đó mà nhiều năm nay và cả sau này, Báo Người Lao Động không ngại khó, ngại khổ, lên rừng xuống biển để thực hiện nhiều chương trình. Trong đó có những chương trình hỗ trợ cho đồng bào vùng biên giới, những trường hợp khó khăn do dịch COVID-19, những người khuyết tật...

9 tác phẩm đoạt giải - Giải nhất (15 triệu đồng): Tác phẩm "Chiếc xe lăn nối chặng đường Xuân" của tác giả Đặng Hoàng An. - Hai giải nhì (10 triệu đồng/giải): Tác phẩm "Đi tìm mùa Xuân" của tác giả An Phúc và "Thương nhớ hương bánh gai" của tác giả Đoàn Thị Hương Huệ. - Ba giải ba (5 triệu đồng/giải): Tác phẩm "Đêm 30 Tết, mong ai cũng có nơi trở về" của tác giả Hoàng Thái Hùng, "Đón Tết nơi đầu sóng" của tác giả Đặng Văn Đồng, "Vui Xuân đón Tết, trao hết yêu thương" của tác giả Huỳnh Thanh Thảo (Én Nhỏ). - Hai giải clip/video và hình ảnh đẹp (3 triệu đồng/giải): Tác phẩm "Hoa giấy Thanh Tiên khoe sắc đón Tết" của tác giả Cao Nguyễn Xuân Đạt, "Chuyến xe mùa Xuân" của tác giả Hồ Võ Trung Nguyên - Nguyễn Thu Hương. - Một giải bài viết hay nhất về TP HCM, thành phố nghĩa tình (3 triệu đồng): Tác phẩm "Thèm hương vị Tết quê và không khí Tết của TP HCM" của tác giả Trần Mai Nhân.

