Trao quà Tết - kết nối yêu thương Xuân Ất Tỵ 2025 tại Quảng Nam

Trong 2 ngày 4 và 5-1, Cơ quan thường trú khu vực miền Trung - Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV miền Trung) phối hợp với Bộ Tư lệnh Quân khu 5, Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Nam, Hội Thầy thuốc Trẻ TP Đà Nẵng, Bệnh viện Đà Nẵng, Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các Khu công nghiệp Đà Nẵng cùng các đơn vị đồng hành tổ chức Chương trình "Trao quà Tết- kết nối yêu thương Xuân Ất Tỵ 2025" và khám bệnh, cấp thuốc giúp đồng bào khó khăn tại tỉnh Quảng Nam.



Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam Lương Nguyễn Minh Triết trao quà cho bà con khó khăn tỉnh Quảng Nam

Tại chương trình, Ban Tổ chức đã trao 1.300 suất quà Tết (mỗi suất 600 ngàn đồng) tặng đồng bào khó khăn ở các huyện Bắc Trà My, Phú Ninh và thành phố Tam Kỳ; khám bệnh, phát thuốc miễn phí giúp 800 người dân hoàn cảnh khó khăn ở 2 huyện Bắc Trà My, Phú Ninh; khám sàng lọc tim mạch cho 1.000 trẻ em mầm non tiểu học ở 2 huyện Bắc Trà My, Phú Ninh; trao 5 Nhà tình thương giúp 5 hộ hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại thành phố Tam Kỳ (hỗ trợ 70 triệu đồng/ nhà) cùng nhiều phần quà Tết.

Tổng trị giá quà Tết trong chương trình này khoảng 1,7 tỉ đồng.

Tham gia chương trình này có hơn 70 y, bác sĩ ở TP Đà Nẵng là những bác sĩ đầu ngành, Giám đốc, Phó Giám đốc Bệnh viện Đà Nẵng; các bác sĩ Trưởng, Phó các Khoa thuộc Bệnh viện Đà Nẵng, Bệnh viện Ung bướu, Bệnh viện Sản Nhi, Bệnh viện Phổi, Bệnh viện Quân Y 17, Bệnh viện C, Hội Thầy thuốc Trẻ TP Đà Nẵng…

Lãnh đạo VOV miền Trung trao quà tết cho bà con Quảng Nam

Đặc biệt, Bệnh viện Đà Nẵng cùng Hội Thầy thuốc trẻ TP Đà Nẵng đã cử những y, bác sĩ giỏi, có nhiều kinh nghiệm mang theo nhiều máy móc, thiết bị y tế cơ bản và Bộ Tư lệnh Quân khu 5 hỗ trợ 800 cơ số thuốc phục vụ cho công tác khám bệnh, cấp thuốc miễn phí giúp đồng bào nghèo.

Khám bệnh miễn phí cho người dân Quảng Nam

Trao quà cho bà con khó khăn

Trước đó, vào dịp Tết Giáp Thìn - 2024, VOV miền Trung đã phối hợp với các đơn vị tổ chức trao quà Tết; Tư vấn, khám bệnh, phát thuốc miễn phí giúp đồng bào các dân tộc thiểu số huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi; tổ chức "Chương trình trao quà Tết Giáp Thìn – 2024 và bàn giao Nhà tình nghĩa giúp hộ nghèo tỉnh Quảng Nam". Tổng kinh phí xây nhà tình nghĩa và giá trị quà Tết của 2 chương trình này khoảng 1 tỉ đồng.