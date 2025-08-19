Chiều 19-8, Thành uỷ Hà Nội tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Ban Thường vụ Thành uỷ về công tác cán bộ tại Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam TP Hà Nội. Ông Nguyễn Văn Phong, Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ, chủ trì hội nghị.



Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Phong trao Quyết định cho bà Bùi Huyền Mai.

Theo Quyết định số 9765-QĐ/TU, Ban Thường vụ Thành uỷ Hà Nội quyết định điều động, phân công bà Bùi Huyền Mai (SN 1975) Ủy viên Ban Thường vụ Thành uỷ thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, thôi giữ chức Bí thư Đảng uỷ phường Thanh Xuân nhiệm kỳ 2025-2030; đến công tác tại Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội. Qua đó, giới thiệu bà Mai để hiệp thương cử giữ chức Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội nhiệm kỳ 2024-2029.

Phát biểu giao nhiệm vụ, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Phong cho biết việc điều động và phân công công tác đối với bà Bùi Huyền Mai là một bước trong công tác chuẩn bị nhân sự cho Đại hội Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVIII.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội đánh giá bà Bùi Huyền Mai là cán bộ trẻ, được đào tạo bài bản, đã kinh qua nhiều vị trí công tác quan trọng như: Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội TP Hà Nội, Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP Hà Nội, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy...

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Phong phát biểu tại buổi lễ

Từ tháng 11-2022, bà được phân công giữ chức Bí thư Quận ủy Thanh Xuân. Ở mỗi cương vị, bà Bùi Huyền Mai đều thể hiện được năng lực và hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Phong cũng chúc mừng Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội đã được kiện toàn, bổ sung một cán bộ có kinh nghiệm; đồng thời, chúc mừng bà Bùi Huyền Mai được tin tưởng giao nhiệm vụ mới, điều này thể hiện sự tin tưởng của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đối với bà.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy mong muốn bà Bùi Huyền Mai sẽ nhanh chóng bắt tay vào công việc, cùng tập thể Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị được giao. Cùng với đó, đề nghị Ban Thường trực Ủy ban MTTQ TP Hà Nội hỗ trợ, giúp đỡ bà Bùi Huyền Mai hoàn thành nhiệm vụ. Trước mắt, MTTQ TP cần phát động các phong trào trong nhân dân phục vụ tốt nhất cho các sự kiện lớn, thể hiện sinh động nhất quan điểm Hà Nội thân thiện, nghĩa tình, mến khách...

Bà Bùi Huyền Mai phát biểu nhận nhiệm vụ. Ảnh: LĐTĐ

Phát biểu nhận nhiệm vụ, bà Bùi Huyền Mai trân trọng cảm ơn sự quan tâm, tin tưởng của Thường trực và Ban Thường vụ Thành ủy và bày tỏ rất vinh dự và phấn khởi khi được về công tác tại "ngôi nhà chung" Mặt trận Tổ quốc.

Bà Bùi Huyền Mai khẳng định sẽ bắt tay ngay vào công việc, nỗ lực hết mình để hoàn thành tốt nhiệm vụ trên cương vị mới; đồng thời gửi lời cảm ơn sâu sắc đến tập thể cán bộ, đảng viên quận Thanh Xuân đã đồng hành, hỗ trợ trong suốt thời gian công tác tại địa phương.