HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Chính trị

Trao quyết định công tác cán bộ tại Ủy ban MTTQ TP Hà Nội

Nguyễn Hưởng

(NLĐO)- Bà Bùi Huyền Mai, Bí thư Đảng uỷ phường Thanh Xuân, được giới thiệu để giữ chức Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội.

Chiều 19-8, Thành uỷ Hà Nội tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Ban Thường vụ Thành uỷ về công tác cán bộ tại Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam TP Hà Nội. Ông Nguyễn Văn Phong, Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ, chủ trì hội nghị.

Bà Bùi Huyền Mai được bổ nhiệm Phó Chủ tịch Thường trực ủy ban MTTQ TP Hà Nội - Ảnh 1.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Phong trao Quyết định cho bà Bùi Huyền Mai.

Theo Quyết định số 9765-QĐ/TU, Ban Thường vụ Thành uỷ Hà Nội quyết định điều động, phân công bà Bùi Huyền Mai (SN 1975) Ủy viên Ban Thường vụ Thành uỷ thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, thôi giữ chức Bí thư Đảng uỷ phường Thanh Xuân nhiệm kỳ 2025-2030; đến công tác tại Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội. Qua đó, giới thiệu bà Mai để hiệp thương cử giữ chức Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội nhiệm kỳ 2024-2029.

Phát biểu giao nhiệm vụ, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Phong cho biết việc điều động và phân công công tác đối với bà Bùi Huyền Mai là một bước trong công tác chuẩn bị nhân sự cho Đại hội Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVIII.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội đánh giá bà Bùi Huyền Mai là cán bộ trẻ, được đào tạo bài bản, đã kinh qua nhiều vị trí công tác quan trọng như: Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội TP Hà Nội, Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP Hà Nội, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy...

Bà Bùi Huyền Mai được bổ nhiệm Phó Chủ tịch Thường trực ủy ban MTTQ TP Hà Nội - Ảnh 2.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Phong phát biểu tại buổi lễ

Từ tháng 11-2022, bà được phân công giữ chức Bí thư Quận ủy Thanh Xuân. Ở mỗi cương vị, bà Bùi Huyền Mai đều thể hiện được năng lực và hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Phong cũng chúc mừng Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội đã được kiện toàn, bổ sung một cán bộ có kinh nghiệm; đồng thời, chúc mừng bà Bùi Huyền Mai được tin tưởng giao nhiệm vụ mới, điều này thể hiện sự tin tưởng của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đối với bà.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy mong muốn bà Bùi Huyền Mai sẽ nhanh chóng bắt tay vào công việc, cùng tập thể Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị được giao. Cùng với đó, đề nghị Ban Thường trực Ủy ban MTTQ TP Hà Nội hỗ trợ, giúp đỡ bà Bùi Huyền Mai hoàn thành nhiệm vụ. Trước mắt, MTTQ TP cần phát động các phong trào trong nhân dân phục vụ tốt nhất cho các sự kiện lớn, thể hiện sinh động nhất quan điểm Hà Nội thân thiện, nghĩa tình, mến khách...

Bà Bùi Huyền Mai được bổ nhiệm Phó Chủ tịch Thường trực ủy ban MTTQ TP Hà Nội - Ảnh 3.

Bà Bùi Huyền Mai phát biểu nhận nhiệm vụ. Ảnh: LĐTĐ

Phát biểu nhận nhiệm vụ, bà Bùi Huyền Mai trân trọng cảm ơn sự quan tâm, tin tưởng của Thường trực và Ban Thường vụ Thành ủy và bày tỏ rất vinh dự và phấn khởi khi được về công tác tại "ngôi nhà chung" Mặt trận Tổ quốc.

Bà Bùi Huyền Mai khẳng định sẽ bắt tay ngay vào công việc, nỗ lực hết mình để hoàn thành tốt nhiệm vụ trên cương vị mới; đồng thời gửi lời cảm ơn sâu sắc đến tập thể cán bộ, đảng viên quận Thanh Xuân đã đồng hành, hỗ trợ trong suốt thời gian công tác tại địa phương.

Bà Bùi Huyền Mai (SN 1975 tại xã Ứng Hòa, TP Hà Nội) có trình độ Cử nhân Luật Kinh tế; Thạc sĩ Luật; Tiến sĩ xây dựng Đảng và chính quyền Nhà nước. Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp.

Bà Bùi Huyền Mai đã trải qua các vị trí công tác tại Văn phòng HĐND TP Hà Nội; Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND TP Hà Nội; Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội; Bí thư Đảng Đoàn, Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP Hà Nội, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy. Từ 1-7-2025 đến nay, bà Huyền là Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Thanh Xuân.

Tin liên quan

TP HCM bổ nhiệm 14 giám đốc các sở, ngành sau hợp nhất

TP HCM bổ nhiệm 14 giám đốc các sở, ngành sau hợp nhất

(NLĐO) - UBND TP HCM có Quyết định bổ nhiệm 14 giám đốc; 137 phó giám đốc 15 sở, ngành TP HCM; hiện chưa có Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường

UBND TP HCM bổ nhiệm lãnh đạo 10 cơ quan báo, đài trực thuộc

(NLĐO)- Sáng 3-7, UBND TP HCM tổ chức lễ trao quyết định cán bộ và công bố quyết định thành lập các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND TP HCM.

Thủ tướng Phạm Minh Chính bổ nhiệm nhiều nhân sự cấp cao của Bộ Quốc phòng

(NLĐO)- Thủ tướng Phạm Minh Chính đã ký các quyết định bổ nhiệm lãnh đạo chỉ huy các Quân khu 1, 3, 4, 5 và 7 cùng Phó Tư lệnh Quân chủng Hải quân.

Bùi Huyền Mai Bí thư phường Thanh Xuân bổ nhiệm nhân sự Hà Nội công tác cán bộ
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo