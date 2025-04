Trao quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ tại Bà Rịa - Vũng Tàu

Sáng 4-4, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu khóa VII tổ chức hội nghị lần thứ 24 nhằm đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng quý I và đề ra nhiệm vụ trọng tâm quý II/2025; cho ý kiến một số nội dung quan trọng khác.

Tại hội nghị, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tổ chức lễ trao Quyết định số 2007-QĐNS/TW, ngày 15-3-2025 của Ban Bí thư chỉ định đại tá Vũ Như Hà, Giám đốc Công an tỉnh tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020-2025.

Lãnh đạo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trao quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng và tặng hoa chúc mừng đại tá Vũ Như Hà, Giám đốc Công an tỉnh

Đại tá Vũ Như Hà (SN 1970, quê quán huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình) từng giữ các chức vụ: Trưởng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu Công an TP HCM; Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03, Bộ Công an); Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn.

Tháng 12-2024, đại tá Vũ Như Hà được Bộ trưởng Bộ Công an điều động và bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.