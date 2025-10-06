Trao quyết định về công tác cán bộ Sở Dân tộc và Tôn giáo TP HCM

Ngày 6-10, Sở Dân tộc và Tôn giáo TP HCM tổ chức hội nghị Công bố quyết định về công tác cán bộ của Sở này.

Ban Lãnh đạo Sở Dân tộc và Tôn giáo TP HCM

Cụ thể, ông Trần Chí Vĩ giữ chức Chánh Văn phòng; ông Lâm Bỉnh Vinh và bà Phan Thị Kim Phúc giữ chức Phó Chánh Văn phòng. Ông Nguyễn Minh Nghĩa giữ chức Trưởng phòng Phòng Kiểm tra - Pháp chế và Hợp tác quốc tế. Bà Lưu Hồng Châu giữ chức Phó Trưởng phòng Phòng Dân tộc. Ông Nguyễn Hoàng Phương và bà Huỳnh Thị Thanh Hà giữ chức Phó Trưởng phòng Phòng Phật giáo.

Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo TP HCM Nguyễn Văn Đồng trao quyết định cho 7 lãnh đạo Văn phòng và các phòng thuộc Sở



Các nhân sự lần lượt nhận quyết định sáng nay

Ngoài ra, hội nghị cũng trao quyết định điều động công chức về Văn phòng và các phòng thuộc Sở, điều động công chức đến cơ quan khác và tiếp nhận công chức.

Ông Trần Chí Vĩ phát biểu tại hội nghị

Đại diện các công chức nhận quyết định, Chánh Văn phòng Sở Dân tộc và Tôn giáo TP HCM Trần Chí Vĩ gửi lời cảm ơn chân thành đến sự tin tưởng của lãnh đạo Sở.

"Nhận quyết định là sự vinh dự lớn cũng là trách nhiệm lớn, tôi cam kết sẽ luôn giữ tinh thần khiêm tốn, chủ động, nỗ lực hết mình để đáp ứng kỳ vọng và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao" - ông Vĩ chia sẻ.

Phát biểu tại hội nghị, Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo TP HCM Nguyễn Văn Đồng nhấn mạnh vai trò quan trọng của việc gắn kết giữa công tác Đảng và chuyên môn, nhằm nâng cao hiệu quả lãnh đạo toàn diện, kịp thời.

Ông Nguyễn Văn Đồng phát biểu tại hội nghị

Ông Nguyễn Văn Đồng đề nghị các chi bộ và Bí thư chi bộ mới phát huy bản lĩnh, trách nhiệm, xây dựng tổ chức Đảng vững mạnh. Với cán bộ được điều động, luân chuyển, ông kêu gọi tinh thần đoàn kết, phối hợp chặt chẽ để nhanh chóng thích nghi và phát huy năng lực. Đồng thời, ông cảm ơn các cán bộ nhận nhiệm vụ mới và tin tưởng những kinh nghiệm tại Sở sẽ tiếp tục được phát huy hiệu quả ở môi trường công tác mới.

Sở Dân tộc và Tôn giáo TP HCM hiện có các Phó Giám đốc, gồm các ông, bà: Nguyễn Duy Tân, Tạ Minh Phong, Nguyễn Khánh Toàn, Đặng Thị Tuyết Mai, Dương Văn Hạnh, Tăng Phước Lộc và Thái Trần Quốc Bảo.