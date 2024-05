Trao tặng 600 lá cờ Tổ quốc cho Đồn Biên phòng Đắk Đam

Chiều 11-5, Đảng ủy Trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn TP HCM đã tổ chức chương trình gặp gỡ, trao đổi về công tác tuyên giáo, dân vận, quản lý, bảo vệ biên giới với Đồn Biên phòng Đắk Đam (xã Đắk Lao, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông).



Chương trình công tác của Đảng ủy Trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn TP HCM nhằm góp phần tuyên truyền, bồi đắp lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, ý thức bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ. Từ đó, nâng cao nhân thức cho viên chức, người lao động của nhà trường trong việc tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới.

Đại diện Đồn Biên phòng Đắk Đam đã báo cáo tình hình an ninh biên giới của tỉnh Đắk Nông nói chung và đoạn tuyến biên giới do đơn vị quản lý nói riêng. Đồng thời cho biết cán bộ, chiến sĩ luôn nâng cao tinh thần, trách nhiệm, sẵn sàng chiến đấu bảo vệ an ninh biên giới.

Đồn Biên phòng Đắk Đam cũng thường xuyên thực hiện các chương trình an sinh xã hội, giúp đỡ bà con, các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống.

Đại diện Trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn TP HCM cho biết hàng năm nhà trường đều tổ chức các chuyến đi về các địa phương. Về thăm Đồn Biên phòng Đắk Đam, cán bộ, nhân viên, sinh viên nhà trường mới hiểu sâu sắc rằng để có những giây phút bình yên nơi quê nhà, các chiến sĩ phải trải nhiều gian nan, vất vả.

Đoàn công tác đã trao tặng Đồn Biên phòng Đắk Đam 600 lá cờ Tổ quốc nằm trong chương trình "Tự hào cờ Tổ quốc" do Báo Người Lao Động thực hiện. Đồng thời, trao tặng những phần quà ý nghĩa thể hiện sự tri ân đối với những người lính biên phòng đang ngày đêm bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia.