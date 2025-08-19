HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Vùng miền Miền Trung - Tây Nguyên

Trao tặng 76 suất quà, trị giá hơn 260 triệu đồng cho các gia đình chính sách

H. Dũng

(NLĐO)- Hoạt động nhằm lan toả tinh thần " uống nước nhớ nguồn" trong việc chăm lo đời sống cho bà con khó khăn.

Sáng ngày 19-8, nhân Kỷ niệm 80 năm ngày Cách Mạng Tháng Tám (19/8/1945 – 19/8/2025) và Quốc Khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 – 2/9/2025), Công ty Cổ phần DHC Suối Đôi – Đơn vị chủ quản của Khu du lịch Công viên Suối khoáng nóng (CVSKN) Núi Thần Tài và UBND xã Hòa Vang, TP Đà Nẵng đã tổ chức lễ dâng hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ xã Hòa Vang, TP Đà Nẵng và trao quà cho gia đình chính sách xã Hòa Vang, TP Đà Nẵng.

Trao tặng 76 suất quà, trị giá hơn 260 triệu đồng cho các gia đình chính sách- Ảnh 1.

Trong không khí thành kính trang nghiêm, các đại biểu đã dâng hương, dâng hoa, tưởng niệm, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước sự hi sinh anh dũng của các Anh hùng Liệt sĩ – những người con ưu tú đã ngã xuống vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của Nhân dân.

Lan tỏa tinh thần " uống nước nhớ nguồn"

Trong khuôn khổ chương trình, Công ty Cổ phần DHC Suối Đôi đã trao tặng 76 suất quà với tổng trí giá hơn 260 triệu đồng đến các gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng tại địa phương. Mỗi xuất bao gồm: 01 cặp voucher phổ thông trị giá 960.000đ tham quan vui chơi tại khu du lịch CVSKN Núi Thần Tài, 01 phần quà nhu yếu phẩm và 2.000.000đ tiền mặt cho mỗi gia đình.

Trao tặng 76 suất quà, trị giá hơn 260 triệu đồng cho các gia đình chính sách- Ảnh 2.

Lãnh đạo Công ty Cổ phần DHC Suối Đôi trao tặng các phần quà cho các gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng

Trao tặng 76 suất quà, trị giá hơn 260 triệu đồng cho các gia đình chính sách- Ảnh 3.

Ông Phạm Khắc Dương – Giám đốc Công ty Cổ phần DHC Suối Đôi chi sẻ: "Để bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những anh hùng Liệt sĩ đã hy sinh xương máu để xây dựng nền độc lập nước nhà. Trong dịp Kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc Khánh 2.9, chúng tôi xin gửi phần quà nho nhỏ - như một lời tri ân chân thành của toàn thể cán bộ, nhân viên khu du lịch CVSKN Núi Thần Tài đến các gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng. Trong thời gian tới, Công ty Cổ phần DHC Suối Đôi sẽ tiếp tục đồng hành để chăm lo đời sống cho bà con, xây dựng xã Hòa Vang ngày càng tốt đẹp hơn".

Trao tặng 76 suất quà, trị giá hơn 260 triệu đồng cho các gia đình chính sách- Ảnh 4.

Lãnh đạo Công ty Cổ phần DHC Suối Đôi trao tặng các phần quà cho các gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng

Ông Hồ Tăng Phúc - Phó Chủ tịch UBND xã Hòa Vang cũng bày tỏ: "Nằm trong chuỗi các hoạt động của xã Hòa Vang, với sự đồng hành của Công ty Cổ phần DHC Suối Đôi - một phần đóng góp, tri ân rất lớn trong việc xây dựng đời sống, quan tâm đến bà con trong hộ gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng. Thay mặt xã, chúng tôi mong muốn những hoạt động của công ty sẽ ngày càng phát triển để góp phần vào sự phát triển chung của địa phương".

