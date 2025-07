Trao tặng hàng ngàn phần quà cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn

Ngày 30-7, nhân kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28.7.1929 -28.7.2025), LĐLĐ TP HCM đã tổ chức lễ trao tặng quà cho đoàn viên, người lao động, cán bộ Công đoàn có hoàn cảnh khó khăn.

Bà Đặng Thị Kim Chi, Tổ phó Tổ công tác số 4 cho biết đây là những phần quà của LĐLĐ TP HCM dành tặng cho anh chị em công nhân có hoàn cảnh khó khăn thuộc địa bàn tổ công tác số 4 quản lý, gồm các phường: Đông Hòa, Dĩ An, Tân Đông Hiệp, An Phú, Bình Hòa, Lái Thiêu, Thuận Giao, Thuận An.

Ông Phạm Trọng Nhân và bà Đặng Thị Kim Chi tặng quà cho công nhân Công ty TNHH Apparel Far Eastern Việt Nam

Đợt này, Tổ công tác số 4 được phân bổ 2.500 phần quà, mỗi phần trị giá 1 triệu đồng tiền mặt, trong đó lãnh đạo LĐLĐ TP tổ chức đi thăm và trao tặng tại 2 doanh nghiệp trong Khu Công nghiệp VSIP I, gồm: Công ty TNHH Apparel Far Eastern Việt Nam (60 phần) và Công ty TNHH Tessellation Bình Dương

Tới trao quà cho 40 công nhân của Công ty TNHH Tessellation Bình Dương, ông Phạm Trọng Nhân, Phó Chủ tịch LĐLĐ TP HCM không chỉ ấn tượng bởi sự chăm lo thiết thực của doanh nghiệp dành cho người lao động mà còn vì tầm nhìn phát triển bền vững mà doanh nghiệp đang kiên định theo đuổi.

LĐLĐ TP HCM trao tặng hàng ngàn phần quà cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

Theo ông Nhân, chương trình này nằm trong chuỗi những hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 96 năm thành lập Công đoàn Việt Nam. "TP HCM sau hợp nhất, có hơn 22.000 Công đoàn cơ sở và gần 2,2 triệu đoàn viên, chúng ta đang cùng nhau hình thành một lực lượng lớn mạnh, đóng góp bền bỉ, thầm lặng mà vô cùng quan trọng không chỉ cho sự phát triển của thành phố mà cho cả đất nước"- ông Nhân nhấn mạnh.

Ông Phạm Trọng Nhân cho biết LĐLĐ TP cam kết sẽ tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, cùng cả hệ thống chung sức nỗ lực để chăm lo cả về vật chất lẫn tinh thần cho người lao động, từ nhà ở, y tế, giáo dục, đến phúc lợi, văn hóa để từng đoàn viên, người lao động đều được sống và làm việc trong sự tôn trọng và niềm tin vào tương lai tốt đẹp.