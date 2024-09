Trên đường đi làm về, phó trưởng trạm y tế bị nước lũ cuốn trôi

Thông tin Sở Y tế Lào Cai cho biết ông Thào Seo P. (SN 1982, là người dân tộc Mông), Phó trưởng Trạm Y tế xã Tả Củ Tỷ (huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai), vừa bị nước lũ cuốn trôi.

Trước đó, khoảng 17 giờ 30 phút ngày 9-9, sau khi hết ca trực, trên đường từ Trạm Y tế xã về nhà, ông P. bất ngờ bị nước lũ cuốn trôi.

Hiện nay đã tìm thấy thi thể nam nhân viên y tế này, gia đình đưa về nhà lo hậu sự.

Lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Lào Cai thăm hỏi em bé bị thương do ảnh hưởng của mưa lũ. Ảnh: Sở Y tế

Theo thống kê chưa đầy đủ từ Sở Y tế Lào Cai, do ảnh hưởng của mưa lũ sau cơn bão số 3, có 12 trạm y tế của tỉnh đã bị ảnh hưởng nặng nề, nhiều trạm y tế do nước lũ ngập sâu không thể tổ chức khám chữa bệnh như: Trạm Y tế xã Quang Kim nước ngập sâu 1,5 m; may mắn các trang thiết bị đã được di chuyển đến nơi an toàn. Trạm Y tế xã Thải Giàng Phố sập 20 m tường rào; Trạm Y tế xã Tà Chải sập 5 m tường. Hiện Bệnh viện Đa khoa huyện Bảo Yên, nước tràn ngập hoàn toàn tầng 1.

Sở Y tế Lào Cai đề nghị Bộ Y tế chỉ đạo các bệnh viện tuyến trung ương hỗ trợ chuyên môn trong điều trị các bệnh nhân nặng do ảnh hưởng của cơn bão số 3 và hoàn lưu bão.

Chiều 10-9, Công đoàn Bộ Y tế phối hợp Bộ Y tế đã phát động quyên góp, ủng hộ đoàn viên lao động ngành y tế bị thiệt hại do bão số 3.

Bà Phạm Thanh Bình, Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam, cho biết trong những ngày qua, do ảnh hưởng nặng nề của cơn bão số 3 và hậu cơn bão số 3, tại một số tỉnh, thành phố đã gặp thiệt hại về cơ sở vật chất, sức khỏe cũng như tính mạng con người.

Trong số đó, nhiều cán bộ y tế đã bị mất nhà cửa và thiệt hại về các tài sản khác. Đồng thời, các cơ sở y tế cũng bị thiệt hại nặng nề, ảnh hưởng tới quá trình đi khám chữa bệnh của người dân .

"Chúng tôi kêu gọi các cán bộ công chức, người lao động, các cơ quan, tổ chức và các doanh nghiệp trong và ngoài ngành y tế phát huy tinh thần tương thân tương ái, "lá lành đùm lá rách", chung tay chia sẻ ủng hộ nhân viên y tế. Việc hỗ trợ này cũng góp phần giúp các cơ sở y tế bị thiệt hại nhanh chóng khôi phục khám chữa bệnh"- Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam kêu gọi.

Ông Nguyễn Tuấn Hưng, Chủ tịch Công đoàn cơ quan Bộ Y tế, cho biết câu lạc bộ thanh niên ngành y tế đã quyên góp được gần 200 triệu đồng

Trước đó, Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn thay mặt lãnh đạo Bộ Y tế chia sẻ những mất mát, thiệt hại đã và đang xảy ra đối với các địa phương chịu ảnh hưởng của bão số 3 cũng như những thiệt hại do mưa bão, lũ lụt đến đời sống người dân.

Thứ trưởng Thuấn cho biết thời gian qua, Bộ Y tế đã có nhiều văn bản chỉ đạo liên quan đến công tác phòng chống bão số 3 và công tác khắc phục hậu quả của bão. Các đơn vị chuyên môn của Bộ Y tế đã có những hướng dẫn về công tác khám chữa bệnh, phòng chống dịch, vệ sinh môi trường trước, trong và sau bão.

Lãnh đạo Bộ Y tế đã, đang tham gia đoàn công tác của Chính phủ đến các địa phương khắc phục hậu quả mưa bão.

Theo thống kê ban đầu, một số cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đã bị thiệt hại ở các mức độ khác nhau do hậu quả của bão số 3. Tuy vậy, công tác tiếp nhận cấp cứu, điều trị cho người bệnh vẫn bảo đảm duy trì, một số ca chấn thương nặng được cấp cứu kịp thời.