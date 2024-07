(NLĐO)- Qua điều tra, công an đã bắt giữ Vũ Anh Tuấn, nghi phạm giả danh công an gây ra nhiều vụ lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của nhiều người trên địa bàn các huyện Con Cuông, Anh Sơn (tỉnh Nghệ An).