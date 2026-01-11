Tri ân cán bộ cao cấp Quân đội nghỉ hưu khu vực phía Nam

Sáng 10-1, tại TP HCM, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tổ chức gặp mặt với khoảng 300 tướng lĩnh, cán bộ cao cấp Quân đội đã nghỉ hưu, nghỉ công tác trên địa bàn các địa phương phía Nam. Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng - chủ trì buổi gặp mặt.

Đại tướng Phan Văn Giang thăm hỏi sức khỏe các cán bộ cấp cao nghỉ hưu, nghỉ công tác trên địa bàn các tỉnh phía Nam. Ảnh: TTXVN

Đại tướng Phan Văn Giang bày tỏ sự vui mừng được gặp lại các đại biểu cán bộ cao cấp Quân đội nghỉ hưu, nghỉ công tác qua các thời kỳ, vào dịp toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đang thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội XIV của Đảng, đón chào năm mới 2026 và chuẩn bị đón Tết cổ truyền Bính Ngọ.

Đại tướng Phan Văn Giang khẳng định Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, cán bộ, chiến sĩ toàn quân mong muốn các cán bộ cấp cao Quân đội đã nghỉ hưu, nghỉ công tác, với bản lĩnh, trí tuệ, kinh nghiệm, trách nhiệm, sự tâm huyết của mình sẽ luôn quan tâm, đóng góp ý kiến, chia sẻ kinh nghiệm, tiếp tục là nguồn cổ vũ, động viên, sát cánh cùng tập thể Quân ủy Trung ương, lãnh đạo Bộ Quốc phòng, cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị trong toàn quân phấn đấu thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Qua đó, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân đưa đất nước vững bước trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Sự kiện Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng tổ chức gặp mặt đại biểu cán bộ cao cấp Quân đội nghỉ hưu, nghỉ công tác hằng năm thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, Quân đội đối với các thế hệ cán bộ đi trước, khơi dậy lòng yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, tự hào, tự tôn dân tộc, đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa", giữ vững và phát huy phẩm chất tốt đẹp "Bộ đội Cụ Hồ", truyền thống cách mạng, anh hùng của dân tộc.