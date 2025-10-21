Tri ân cố soạn giả Trần Hữu Trang

Đây là hoạt động nằm trong chuỗi sự kiện "Những ngày Văn học - Nghệ thuật TP HCM" 2025 do Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang tổ chức. Tại đây, khán giả được sống cùng những nhân vật kinh điển trong các trích đoạn nổi tiếng "Mộng hoa vương" và "Đời cô Lựu" - hai tác phẩm tiêu biểu cho phong cách sáng tác hiện thực, nhân văn của cố soạn giả Trần Hữu Trang.

Nghệ sĩ Phùng Ngọc Bảy và NSND Mỹ Hằng biểu diễn bài ca cổ nhớ về tác giả Trần Hữu Trang

Nếu "Mộng hoa vương" là khúc bi tráng về thân phận con người trong vòng xoáy quyền lực và tình yêu, thì "Đời cô Lựu" qua phần thể hiện của nghệ sĩ Phùng Ngọc Bảy, Kim Luận và Diễm Kiều khiến người xem rưng rưng với câu chuyện người phụ nữ chịu nhiều đắng cay nhưng giàu lòng vị tha.

Chương trình giới thiệu đến khán giả chân dung Trần Hữu Trang - người thợ hớt tóc năm xưa trở thành soạn giả lớn, tác giả của gần 30 kịch bản kinh điển, từ: "Lửa đỏ lòng son", "Tâm hồn nghệ sĩ", "Lan và Điệp", "Tô Ánh Nguyệt" đến "Đời cô Lựu". Những tác phẩm của ông phản ánh hiện thực xã hội và lay động lương tri con người, góp phần định hình ngôn ngữ và thẩm mỹ của sân khấu cải lương Việt Nam thế kỷ XX.

NSND Thoại Miêu giao lưu với khán giả trẻ tại Nhà văn hóa Thanh Niên (Ảnh: THT)