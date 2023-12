Tri ân người lao động

Những ngày này, chị Mai Thị Thủy Liên và Trần Thị Kim Cúc, công nhân (CN) Công ty TNHH Pou Hung Việt Nam (huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh) tất bật chuẩn bị khởi công xây nhà mới đón Tết. Đây là món quà ý nghĩa mà ban giám đốc công ty và Công đoàn cơ sở dành tặng họ trước thềm năm mới 2024.



Niềm vui nhân đôi

Trước đó, đại diện doanh nghiệp (DN), Công đoàn công ty đã trao tiền hỗ trợ xây 2 căn nhà cho 2 nữ CN này, mỗi trường hợp 80 triệu đồng. Ông Nguyễn Hữu Cần, Phó Giám đốc Nhà máy, Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH Pou Hung Việt Nam, cho biết hoàn cảnh chị Liên và chị Cúc rất khó khăn, có con bị bệnh hiểm nghèo. Căn nhà họ đang ở đã dột nát, xuống cấp trầm trọng nhưng không có điều kiện sửa chữa. Cảm thông với hai chị, ban giám đốc đã hỗ trợ 100 triệu đồng, còn lại Công đoàn cơ sở vận động tập thể lao động nhà máy đóng góp.

Hiện gần 10.000 CN tại công ty thu nhập tốt nhờ tăng ca đều đặn. Công đoàn cơ sở đang thương lượng với ban giám đốc về tiền thưởng Tết, thấp nhất là 1 tháng lương. Ngoài ra, Công đoàn cơ sở cũng sẽ tổ chức đêm văn nghệ mừng xuân, rút thăm trúng thưởng và tặng quà cho CN trước khi họ nghỉ Tết. Với những CN như chị Liên và chị Cúc, niềm vui như được nhân đôi.

Bà Nguyễn Kim Loan, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bình Dương, thăm hỏi và tặng quà cho công nhân ở trọ dịp Tết Nguyên đán 2023

Trong khi đó, Công ty TNHH Triumph International Việt Nam (TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương) đã tính toán xong việc thưởng Tết cho NLĐ. Như mọi năm, công ty sẽ thưởng Tết 1 tháng lương, kèm theo những phần quà thiết thực như gạo, dầu ăn, bột ngọt... Bà Mai Thị Hồng, Chủ tịch Công đoàn công ty, cho biết những khoản thưởng Tết và quà tặng đã được ban giám đốc và Công đoàn tính toán từ đầu năm, do đó dù DN gặp khó khăn thì CN cũng không mất những khoản này. "Sự chủ động, sẻ chia của Công đoàn và ban giám đốc công ty chắc chắn sẽ giúp CN an tâm làm việc đến ngày cuối cùng và có một cái Tết đầm ấm" - bà Hồng nói.

Tại Công ty TNHH Apparel Far Eastern Việt Nam (KCN Việt Nam - Singapore I, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương), dù gặp không ít khó khăn do đơn hàng khan hiếm nhưng ban giám đốc vẫn duy trì thưởng Tết (1 tháng lương) và tổ chức tất niên, tặng quà cho CN. Trước đó, trong tháng 11, ban giám đốc cũng đã tổ chức cho CN nghỉ dưỡng tại Phan Thiết.

Chủ động tăng lương

Niềm vui cũng nhân đôi với CN Công ty TNHH Điện tử Foster Việt Nam (KCN Việt Nam - Singapore II, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) khi ban giám đốc chính thức công bố mức thưởng Tết 2024 và nâng lương từ ngày 1-1-2024.

Ông Trần Hưng Đạo, Giám đốc nhà máy, cho biết Tết là dịp đặc biệt có ý nghĩa nhất trong năm với anh chị em CN. Ngoài sớm công bố mức thưởng (1 tháng lương thực lãnh), công ty cũng bố trí cho CN nghỉ Tết khoảng 2 tuần để họ có nhiều thời gian sum họp với gia đình, nghỉ ngơi sau 1 năm cật lực làm việc. Để động viên CN, Công đoàn cơ sở đang nghiên cứu, đề xuất DN đồng ý đưa tiền lương, thưởng cũng như các khoản phụ cấp vào hợp đồng lao động. "Đây là hình thức động viên người lao động (NLĐ), giúp họ toàn tâm toàn ý với công việc, từ đó đóng góp vào sự phát triển của DN" - ông Đạo cho biết.

Theo bà Nguyễn Kim Loan, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bình Dương, năm 2023 hết sức khó khăn với cả DN và NLĐ. Đồng hành với NLĐ, ngoài chương trình khung của Tổng LĐLĐ Việt Nam, LĐLĐ tỉnh Bình Dương cũng sẽ triển khai thêm nhiều hoạt động chăm lo để động viên NLĐ. Đối với các em mồ côi là con CN mất vì dịch COVID-19, ngoài vận động các nhà hảo tâm hỗ trợ, LĐLĐ tỉnh sẽ tổ chức bữa cơm thân mật để động viên. Ngoài ra, LĐLĐ tỉnh Bình Dương cũng đề xuất UBND tỉnh chi 47,5 tỉ đồng để chăm lo cho những CN có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. LĐLĐ tỉnh Bình Dương cũng sẽ tổ chức các đoàn có lãnh đạo trung ương, địa phương đến nhà trọ thăm, chúc Tết và tặng quà cho CN ở lại ăn Tết, với mỗi phần trị giá 1,3 triệu đồng, đồng thời hỗ trợ hàng ngàn vé máy bay, tàu, xe đưa NLĐ về quê đón Tết an toàn, tiết kiệm.