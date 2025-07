Tri ân những người hiến máu xương bảo vệ Tổ quốc

Tri ân các anh hùng liệt sĩ Công an nhân dân

Nhân kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, 65 năm ngày thành lập Ban An ninh Trung ương cục miền Nam (7.1960 - 7.2025), ngày 22-7, đoàn công tác của Bộ Công an do Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an, làm Trưởng đoàn, cùng lãnh đạo tỉnh Tây Ninh tổ chức lễ dâng hương, dâng hoa tri ân các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Đồi 82 - Tân Biên, tổ chức chương trình gặp mặt tại Khu Di tích lịch sử Ban An ninh Trung ương Cục miền Nam.

Tại buổi gặp mặt, Đại tướng Lương Tam Quang bày tỏ sự tri ân sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ trong đó có lực lượng An ninh miền Nam và các cán bộ Công an chi viện chiến trường miền Nam đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân. Những công lao, đóng góp vào sự hy sinh to lớn của lực lượng Công an nhân dân trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước mãi mãi là niềm tự hào, tô thắm thêm trang sử hào hùng, oanh liệt của lực lượng Công an nhân dân Việt Nam.

Ng.Hưởng