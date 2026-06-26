Tri ân quá khứ, gửi thông điệp tới tương lai





Ngày 25-6, tại Hà Nội, UBND tỉnh Quảng Trị phối hợp với Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Bộ Ngoại giao thông tin về Lễ hội Vì hòa bình năm 2026.

Đây là chuỗi sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch mang tầm vóc quốc gia và quốc tế, nhằm tôn vinh giá trị của hòa bình, tri ân các anh hùng liệt sĩ, đồng thời khẳng định nội lực và khát vọng vươn mình phát triển của vùng đất lửa Quảng Trị anh hùng. Bên cạnh ý nghĩa tri ân lịch sử, tôn vinh những giá trị nhân văn cao đẹp, Lễ hội Vì hòa bình năm 2026 còn mang lại những thông điệp thời đại sâu sắc, khơi dậy khát vọng về một thế giới hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững.

Ông Hoàng Xuân Tuân - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị, Trưởng Ban Tổ chức lễ hội - cho biết lễ hội được tổ chức với quy mô quốc gia và quốc tế, kéo dài từ tháng 4 đến tháng 12-2026 với nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao và cộng đồng. Mỗi sự kiện đều mang thông điệp riêng nhưng cùng hướng đến giá trị chung: tôn vinh hòa bình.

Ngày hội Đạp xe Vì hòa bình kết nối những địa danh lịch sử như Hiền Lương - Bến Hải và Thành cổ Quảng Trị mở đầu cho chuỗi hoạt động ý nghĩa ấy. Những vòng xe lăn bánh trên cung đường lịch sử không chỉ là hoạt động thể thao mà còn là hành trình tri ân, nhắc nhở các thế hệ hôm nay về giá trị của độc lập, tự do và hòa bình.

Đêm nhạc Trịnh Công Sơn với chủ đề "Huyền thoại mẹ" lại mang đến những giai điệu giàu tính nhân văn, lan tỏa tình yêu thương và khát vọng hòa bình. Âm nhạc, bằng ngôn ngữ chung của cảm xúc, đã kết nối hàng nghìn trái tim trong tinh thần đoàn kết và sẻ chia.

Điểm nhấn của lễ hội là chương trình khai mạc diễn ra tối 4-7 tới, tại Khu Di tích quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải. Với chủ đề "Từ ký ức đến tương lai - Quảng Trị vì hòa bình", chương trình không đơn thuần là một đêm nghệ thuật mà là không gian trải nghiệm đa giác quan, nơi lịch sử được tái hiện bằng công nghệ hiện đại và ngôn ngữ nghệ thuật đỉnh cao. Từ những ký ức chiến tranh đau thương đến khát vọng phát triển xanh, bền vững, tất cả sẽ được kể bằng một câu chuyện xuyên suốt về hành trình đi tới hòa bình của dân tộc Việt Nam.

Hoạt động thắp nến tri ân tại các nghĩa trang liệt sĩ, lễ thả hoa đăng trên sông Thạch Hãn vào tối 26-7 nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ tiếp tục khẳng định đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" của dân tộc. Đó không chỉ là sự tri ân đối với những người đã hy sinh vì Tổ quốc mà còn là bài học giáo dục sâu sắc về lòng yêu nước, trách nhiệm công dân và ý thức gìn giữ hòa bình cho thế hệ trẻ.

Ban Tổ chức thông tin về Lễ hội Vì hòa bình năm 2026.Ảnh: VGP

Ý nghĩa của Lễ hội Vì hòa bình 2026 không dừng lại ở việc tưởng nhớ quá khứ mà còn mang thông điệp về đối thoại thay cho đối đầu, về hòa giải thay cho hận thù, về hợp tác thay cho chia rẽ. Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cường cho rằng ký ức không chỉ là lời nhắc nhở về quá khứ mà còn là nền tảng tinh thần để nuôi dưỡng hòa bình, vun đắp lòng bao dung và kiến tạo tương lai phát triển bền vững. Chính từ những đau thương của chiến tranh, Quảng Trị hôm nay đang chứng minh rằng hòa bình không phải là điều tự nhiên có được mà là thành quả cần được gìn giữ, vun đắp bằng sự thấu hiểu và hợp tác.

Lễ hội cũng góp phần hiện thực hóa chủ trương phát huy sức mạnh mềm văn hóa của Việt Nam, quảng bá hình ảnh đất nước yêu chuộng hòa bình, giàu bản sắc và trách nhiệm với cộng đồng quốc tế. Đồng thời, đây là cơ hội để Quảng Trị giới thiệu tiềm năng văn hóa, du lịch, thu hút đầu tư, mở rộng hợp tác quốc tế, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn mới.

Từ vùng đất lửa năm xưa, Quảng Trị đang vươn mình trở thành "không gian văn hóa vì hòa bình". Lễ hội Vì hòa bình năm 2026 vì thế, theo ông Hoàng Xuân Tuân, không chỉ là lời tri ân gửi tới những người đã ngã xuống mà còn là lời cam kết với tương lai: khẳng định ý nghĩa và giá trị của hòa bình; tôn vinh tinh thần đoàn kết, hữu nghị, đồng thời lan tỏa thông điệp hòa bình đến nhân dân trong nước và bạn bè quốc tế.



