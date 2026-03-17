Tri ân qua từng trang viết

Cuộc thi viết "Người thầy thuốc trong tôi" lần 4, năm 2025-2026 do Báo Người Lao Động tổ chức đã nhận được nhiều tác phẩm của các tác giả chuyên, không chuyên từ khắp mọi miền đất nước gửi về, tạo nên một bức tranh chân thực, xúc động về những người thầy thuốc cả đời thầm lặng dùng y thuật cứu người.

Những câu chuyện ấm lòng

Đọng lại trong từng trang viết là những dòng cảm xúc, thể hiện sự tri ân những y - bác sĩ với đôi tay tài hoa, bản lĩnh nghề nghiệp đã cứu sống nhiều người bệnh bên bờ vực sinh tử tưởng chừng như khó vượt qua.

Bằng sự xúc động chân tình, tác giả Ngô Thị Cẩm Chinh, một nữ giáo viên quê miền Trung (Đà Nẵng), kể lại câu chuyện của chính mình và viết nên tác phẩm "Người kéo tôi về từ cõi chết". Chị kể sau bữa trưa tại nhà vào cuối tháng 5-2024, chị đột nhiên bị viêm cơ tim, suy tim, chức năng tim còn 31%, nhiễm trùng máu... Và chính đôi tay tài năng, trái tim nồng ấm của bác sĩ Hoàng Trọng Hanh, Phó Khoa Hồi sức tích cực - Bệnh viện Trung ương Huế, đã kéo chị ở lại với cuộc đời. "Tài năng, y đức và sự động viên kịp thời của người thầy thuốc đã tiếp thêm động lực cho người mắc bệnh hiểm nghèo như tôi vượt qua lúc tuyệt vọng…" - tác giả xúc động.

Cuộc thi “Người thầy thuốc trong tôi” lần 4, năm 2025-2026 do Báo Người Lao Động tổ chức. Đồ họa: LAN CHI

Trong tác phẩm "Điều kỳ diệu tưởng chừng như bất khả", tác giả Tạ Thị Hồng Minh (ở TP HCM) - một người dù làm việc trong môi trường y khoa, song cũng không thể kìm lòng khi chứng kiến người thân đang trong thời khắc nghiệt ngã. Những dòng chị viết: "Dù khoa học y tế có phát triển đến đâu, song lòng nhân ái, sự tận tâm và tình yêu thương con người vẫn là giá trị cốt lõi làm nên người thầy thuốc đáng kính". "Khi đang viết những dòng chữ này gửi về cuộc thi, mắt tôi ướt đẫm bởi loạt ký ức chợt ùa về, song đọng lại là sự kính phục và biết ơn sâu sắc những vị bác sĩ đáng kính đã giúp mẹ tôi phục hồi kỳ diệu. Tôi kể câu chuyện này chỉ với một tâm nguyện, nếu bạn hoặc người thân của bạn mắc ung thư - xin đừng buông xuôi. Sự cố gắng của người bệnh, sự đồng hành của gia đình cộng với sự phát triển vượt bậc của y học Việt Nam, sự tận tâm của các y - bác sĩ, chúng ta hoàn toàn có thể hy vọng điều kỳ diệu sẽ xảy ra, mà mẹ tôi là một ví dụ" - trang viết chia sẻ.

Trong khi đó, thấu cảm với nỗi khổ dai dẳng của cô bạn thân khi mang trong mình căn bệnh u sợi thần kinh tái phát, cô giáo Nguyễn Thị Chanh (ở Bình Dương cũ) hoài niệm với bài viết "Vị bác sĩ có đôi tay tài hoa", kể về bác sĩ Nguyễn Cao Viễn - Bệnh viện Nhân Dân 115 (TP HCM). "Với tài năng về vi phẫu, bác sĩ Viễn đã hồi sinh nhiều cuộc đời tưởng chừng rơi vào bóng tối, không thể phục hồi. Cách sống, cách làm việc của ông khiến tôi kính trọng và ngưỡng mộ. Tài năng và lòng bao dung của ông đã mang lại những điều tốt đẹp và có giá trị cho cuộc đời" - chị Chanh đúc kết.

Đưa y học lên non cao

Xuyên suốt trang viết cũng là những hoài niệm, những chuyến đi, phát hiện chân dung sáng ngời của những thầy thuốc dù chuyên hay không chuyên, song bằng tấm lòng lương y, họ vẫn miệt mài hy sinh tấm lòng với cộng đồng, đặc biệt đối với người dân vùng sâu, vùng xa, miền núi Tây Nguyên - nơi vốn thiệt thòi về y tế so với thị thành.

Với tác phẩm "Bác sĩ" không áo blouse", tác giả Trần Thị Thúy Vân dẫn bạn đọc lên vùng cao nguyên đầy nắng gió Gia Lai bằng câu chuyện xúc động, nơi đó có một nam "bác sĩ" không áo blouse, chưa qua trường lớp nhưng với tấm lòng thương người vô điều kiện, ông đã tận tụy chăm sóc người bệnh phong suốt 20 năm qua. Hay như giữa vùng đèo núi heo hút, có một thầy thuốc lặng lẽ vượt qua bao khó khăn, khắc nghiệt, dành trọn tâm huyết để tìm lại nụ cười cho hàng trăm mảnh đời kém may mắn trong tác phẩm "Hành trình tìm lại những nụ cười bị bỏ quên" của tác giả Ngọc Thắng. Bài viết phác họa hình ảnh GS-TS - Thầy thuốc Ưu tú Võ Trương Như Ngọc (quê Bình Định cũ) - Phó Viện trưởng Viện Đào tạo Răng Hàm Mặt. Suốt 13 năm qua, ông đã mang "phòng khám di động" đến Tuyên Quang, Sơn La, đảo Bạch Long Vĩ - những nơi còn thiếu thốn trang thiết bị, thuốc men… để cứu người.

Tác giả Trương Thị Bích Ngọc thì kể về hành trình bền bỉ của một nữ bác sĩ ở Phú Thọ với bài "Nữ bác sĩ gieo mầm xanh, ngăn bi kịch". Quặn lòng trước chia sẻ của bệnh nhi, một nữ bác sĩ về dân số lặng thầm nhưng bền bỉ gieo mầm xanh, ngăn bi kịch tan máu bẩm sinh từ gốc. Mô hình theo dõi và chuyển tuyến kịp thời các trường hợp bệnh tan máu bẩm sinh hiện được nhân rộng tại các địa phương, đem lại nhiều lợi ích cho cộng đồng và ngành y tế.

Nhớ lại những tháng ngày rong ruổi cùng đoàn bác sĩ chuyên khoa mắt đem lại ánh sáng cho những người kém may mắn vùng cao, tất cả vì 2 chữ "đồng bào", tác giả Nguyễn Thị Mỹ Trang chuyển tải một hình ảnh đẹp, đậm tính nhân văn với tác phẩm "Đưa phòng mổ lên non cao". Chương trình kiên trì thực hiện hành trình mang ánh sáng trở lại cho những đôi mắt, thắp lên hy vọng cho cộng đồng với hàng triệu người tìm lại ánh sáng.

Tận hiến vì cộng đồng

"Giành lại cơ hội sống cho trẻ kém may mắn" là tác phẩm mà tác giả Linh Giang (ở TP HCM) chia sẻ về hình ảnh một bác sĩ nhi ở TP HCM suốt 20 năm qua đã giúp cho hàng ngàn trẻ nhiễm HIV tìm lại cuộc đời. Đó là bác sĩ Dư Tuấn Quy, Trưởng Khoa Nhiễm - Thần kinh Bệnh viện Nhi Đồng 1 (TP HCM). Không chỉ giỏi chuyên môn, ông xem công việc là hành trình hướng thiện, lòng nhân ái, hết lòng với bệnh nhi, đặc biệt là những bệnh nhi nhiễm HIV.

Nhiều tác phẩm gửi về cũng khắc họa nhiều kỳ tích của y học Việt qua việc tiếp cận chân dung những người trong cuộc. Kính phục với đôi tay tài hoa "có một không hai" cho nền y học nước nhà, tác giả Phương Trà (quê Phú Yên cũ) đưa độc giả quay ngược thời gian hàng chục năm trước để gặp gỡ và nghe kể câu chuyện ngoạn mục về phẫu thuật tim mạch của GS-TS-BS Bùi Đức Phú (Bệnh viện Trung ương Huế). Bằng đôi tay tài hoa của ông, lần đầu tiên y học nước nhà thực hiện ca ghép tim từ người hiến chết não thành công. Đây cũng là dấu mốc để viết nên một chương mới trong lịch sử ngành phẫu thuật tim mạch Việt Nam.

Hay bài "Kỳ tích ca ghép tim phổi đầu tiên tại Việt Nam" của tác giả Thanh Hằng tái hiện cuộc chiến bền bỉ, căng thẳng từng phút của ca ghép hai bộ phận tim - phổi cùng lúc cho nữ bệnh nhân gần như không còn cơ hội sống của đội ngũ y - bác sĩ Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội). Đây là một trong những ca ghép kỹ thuật phức tạp nhất trong y học hiện đại và trên thế giới mà thành công "chỉ đếm trên đầu ngón tay". Thế nhưng, sự dũng cảm, kiên trì, sáng tạo, hết lòng vì người bệnh của đội ngũ y - bác sĩ bệnh viện đã không chỉ "trả lại người mẹ cho đứa con 13 tuổi mà còn ghi mốc son của y học Việt trên bản đồ thế giới".

Trao giải 2 cuộc thi: "Người thầy thuốc trong tôi" và "Tết xanh" Sáng nay, 17-3, Báo Người Lao Động tổ chức lễ trao giải cho 2 cuộc thi "Người thầy thuốc trong tôi" lần 4, năm 2025-2026 và "Tết xanh" năm 2026. Cuộc thi "Tết xanh" do Báo điện tử Người Lao Động tổ chức diễn ra từ ngày 7-2-2026 (bắt đầu nhận bài) đến 26-2-2026 (kết thúc đăng bài) đã đón nhận 266 bài của 220 tác giả. Số tác phẩm chấm chung khảo là 27, được đăng trên Báo Người Lao Động Online từ ngày 14 đến 26-2-2026. Kết quả, Ban Tổ chức đã chọn ra 7 tác phẩm có điểm số cao, đặc sắc để trao giải. Hai cuộc thi “Người thầy thuốc trong tôi” và “Tết xanh” do Báo Người Lao Động tổ chức. Đồ họa: LAN CHI Dù diễn ra trong thời gian ngắn nhưng cuộc thi "Tết xanh" đã tạo ra một sân chơi để bạn đọc chia sẻ, lan tỏa những câu chuyện ý nghĩa nhân dịp Tết Bính Ngọ 2026. Cuộc thi đã thu hút sự tham gia của đông đảo bạn đọc trong và ngoài nước. Các bài dự thi được đầu tư về chất lượng; đa dạng trong cách thể hiện: bài viết, chụp ảnh, quay clip, dựng video/podcast... Về nội dung, bài dự thi đề cập những câu chuyện về lối sống xanh gắn với các hoạt động vui chơi, sắm Tết, ăn Tết, trang trí không gian ngày Tết... Cuộc thi đã góp phần lan tỏa năng lượng tích cực, tốt lành cho mọi người trong những ngày đầu năm mới. Qua đó, hưởng ứng thói quen tiết kiệm tài nguyên, giảm thiểu rác thải, chung tay cùng quốc gia thực hiện cam kết Net Zero, hướng tới phát triển bền vững. Riêng cuộc thi viết "Người thầy thuốc trong tôi" lần 4 được phát động từ đầu năm 2025 và kết thúc vào ngày 27-2-2026 nhân dịp kỷ niệm Ngày Thầy thuốc Việt Nam vừa qua. Cuộc thi nhận được 30 tác phẩm với lối kể chuyện chân thực, giàu cảm xúc về đội ngũ y - bác sĩ khắp cả nước. Ban Tổ chức đã chọn ra 7 trong số các tác phẩm lọt vào chung khảo để trao giải. Những tác phẩm minh chứng sống động cho sự kỳ diệu của y học và trên hết là sự cống hiến phi thường của những người khoác áo blouse. Họ không chỉ chữa bệnh mà còn là người truyền cảm hứng thắp lên ngọn lửa hy vọng cho người bệnh trong thời khắc tưởng chừng khó vượt qua. M.Châu - X.Thu



