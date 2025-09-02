Triển lãm thành tựu đất nước đón gần 2 triệu lượt khách tham quan

Theo thông tin từ Ban Tổ chức, qua 5 ngày diễn ra triển lãm thành tựu đất nước với chủ đề "80 năm Độc lập - Tự do - Hạnh phúc" tại Trung tâm Triển lãm quốc gia (xã Đông Anh, Hà Nội), sự kiện đã thu hút gần 2 triệu lượt khách tham quan. Con số trên phản ánh sự quan tâm sâu rộng của công chúng đối với sự kiện có ý nghĩa chính trị, xã hội và văn hóa quan trọng này.
Triển lãm Thành tựu đất nước diễn ra từ 28-8 đến 5-9, quy tụ 230 gian hàng, quy mô gần 260.000 m2, trưng bày nhiều sản phẩm, hình ảnh, giới thiệu thành tựu của 34 tỉnh, thành phố, 28 bộ ngành, các doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp nhà nước tiêu biểu.
