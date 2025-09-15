Triển lãm thành tựu đất nước lập kỷ lục về lượng khách

Tính đến hết ngày 13-9, Triển lãm Thành tựu đất nước với chủ đề "80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc" tại Trung tâm Triển lãm quốc gia (xã Đông Anh, TP Hà Nội) đã đón gần 8,6 triệu lượt khách tham quan. Trong đó, riêng ngày 13-9, lượng khách đạt gần 1,3 triệu người - con số kỷ lục so với những ngày trước đó.

Triển lãm khai mạc từ ngày 28-8 và sẽ dừng đón khách từ 16 giờ ngày 15-9. Lễ bế mạc diễn ra lúc 20 giờ cùng ngày tại sân Bắc Trung tâm Triển lãm quốc gia, được tường thuật trực tiếp trên Đài Truyền hình Việt Nam. Ban Tổ chức dự kiến đến khi bế mạc, triển lãm sẽ cán mốc kỷ lục 10 triệu lượt khách tham quan chỉ sau 19 ngày mở cửa, trở thành một trong những sự kiện văn hóa - chính trị có sức hút lớn nhất từ trước tới nay.

Khu trưng bày vũ khí, khí tài của Quân đội Nhân dân Việt Nam luôn thu hút rất đông người đến tham quan

Triển lãm thành tựu đất nước quy tụ hơn 230 gian hàng của 28 bộ, ngành, 34 địa phương cùng hơn 110 tập đoàn, doanh nghiệp lớn. Đây là dịp để toàn dân và bạn bè quốc tế cùng nhìn lại chặng đường vẻ vang của dân tộc Việt Nam, cũng như những thành tựu quan trọng trên nhiều lĩnh vực trong 80 năm qua. Nội dung triển lãm phong phú, tập trung giới thiệu thành tựu nổi bật trên các lĩnh vực then chốt: Công nghiệp, nông nghiệp, giáo dục, y tế, văn hóa, quốc phòng, đối ngoại, chuyển đổi số...

Các khu trưng bày chuyên đề như "95 năm cờ Đảng soi đường", "Khởi nghiệp kiến quốc", "Tỉnh giàu nước mạnh" cùng các khu trưng bày 12 ngành công nghiệp văn hóa, khu trải nghiệm thực tế ảo… đã tạo nên dấu ấn mới mẻ, thu hút đông đảo khách tham quan.

Ban Tổ chức đánh giá dù đón lượng khách kỷ lục trong lịch sử triển lãm tại Việt Nam, các dịch vụ vẫn cơ bản bảo đảm đầy đủ, chu đáo, sạch sẽ và an toàn cho khách tham quan. Trong thời gian diễn ra triển lãm và chuỗi sự kiện, người dân tới tham quan được cấp phát cẩm nang thông tin miễn phí cùng hệ thống bảng biển chỉ dẫn được đặt khắp nơi. Lực lượng lễ tân, tình nguyện viên phục vụ du khách có gần 2.000 người....



