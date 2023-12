Ngày 30-12, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TP Đà Nẵng cho biết vừa đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ liên quan đồng loạt tổ chức khám xét 17 địa điểm tại TP Đà Nẵng và TP HCM.



Qua đó, lực lượng phát hiện, thu giữ nhiều tài liệu, vật chứng có liên quan đến đường dây mua bán hóa đơn trái phép trị giá tới hơn 25.000 tỉ đồng.

Các đối tượng trong đường dây mua bán hóa đơn trái phép bị cơ quan chức năng phát hiện

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an Đà Nẵng phát hiện đối tượng N.T.M.H (trú tại quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) đứng ra thành lập 6 công ty với mục đích xuất bán hóa đơn trái phép với doanh số rất lớn.

Để qua mặt các cơ quan chức năng, H. hợp thức hóa bằng cách mua 716 tờ hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) đầu vào (với tổng doanh số hơn 165 tỉ đồng) của 83 doanh nghiệp tại TP HCM với giá từ 2,5% đến 3,5% trên doanh số hóa đơn trước thuế.

Sau thời gian tổ chức xác minh, ngày 29-12, được sự hỗ trợ, phối hợp của lực lượng Cảnh sát cơ động, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao và các đơn vị nghiệp vụ khác có liên quan đã đồng loạt khám xét 17 địa điểm tại TP Đà Nẵng và TP HCM. Đây là chỗ ở, nơi làm việc của các đối tượng.

Qua khám xét, lực lượng Công an phát hiện 154 con dấu tròn của các doanh nghiệp bán hóa đơn, nhiều dấu chức danh, dấu tên giám đốc doanh nghiệp, nhiều USB chữ ký số, điện thoại, máy tính, máy in phục vụ cho việc xuất bán trái phép hóa đơn GTGT…



Tại cơ quan công an, bước đầu các đối tượng đã thừa nhận thành lập tổng cộng 280 công ty, xuất bán 187.610 hóa đơn khống với tổng doanh số là hơn 25.300 tỉ đồng.

Trong đó, doanh thu chưa thuế là 23.200 tỉ đồng; tiền thuế GTGT hơn 2.100 tỉ đồng; thu lợi bất chính số tiền khoảng 500 tỉ đồng.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng đã khởi tố vụ án, khởi tố 16 bị can liên quan về tội “Mua bán trái phép hóa đơn”, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 12 bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 4 bị can.