Ngày 25-12, Giám đốc Công an tỉnh Bình Định đã trao quyết định khen thưởng cho Công an TP Quy Nhơn vì đã có thành tích xuất sắc trong chuyên án "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự" và truy xét nhanh đối tượng trộm cắp tài sản trên địa bàn.



Lãnh đạo Công an tỉnh Bình Định trao thưởng cho Công an TP Quy Nhơn

Cụ thể, ngày 21-12, Đội Cảnh sát hình sự Công an TP Quy Nhơn triệt xóa thành công chuyên án "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự", do đối tượng Doãn Trọng Nghĩa (SN 1989, quê TP Hải Phòng) cầm đầu. Liên quan hoạt động của đường dây này, bước đầu Công an TP Quy Nhơn xác định các đối tượng đã cho vay và thu lợi bất chính với tổng số tiền khoảng 4 tỉ đồng; xác định 20 người vay với số tiền hơn 1 tỉ đồng, thu lợi bất chính hơn 360 triệu đồng. Hiện Công an TP Quy Nhơn tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Ngoài ra, liên quan vụ trộm 244 m dây điện tại 6 vị trí trên cầu Hoa Lư (thuộc phường Đống Đa, TP Quy Nhơn; của Công ty CP Công viên, cây xanh và chiếu sáng đô thị Quy Nhơn) với tổng trị giá gần 12 triệu đồng, Đội Cảnh sát hình sự Công an TP Quy nhơn cũng nhanh chóng truy xét, bắt giữ thủ phạm là Bùi Long Luận (SN 1989; ngụ huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định).