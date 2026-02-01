Ngày 1-2, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam 4 đối tượng để điều tra về các hành vi chế tạo, tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép vũ khí quân dụng.

Công an tỉnh Đắk Lắk triệt phá đường dây chế tạo, mua bán súng quân dụng

Các đối tượng bị khởi tố gồm: Lê Như Đức (26 tuổi, ngụ tỉnh Thanh Hóa), Phạm Đức Chung (24 tuổi, ngụ tỉnh Lào Cai), Trần Ngọc Quân (21 tuổi), Nguyễn Đức Phúc (27 tuổi, cùng ngụ tỉnh Đắk Lắk).

Trước đó, qua công tác nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Đắk Lắk đã bắt giữ Đức khi đang vận chuyển 1 khẩu súng dạng khí nén cùng hơn 1.000 viên đạn chì đang trên đường đi giao cho người mua.

Khám xét nơi ở của các đối tượng, cơ quan công an thu giữ 5 khẩu súng cùng hàng ngàn viên đạn

Tại cơ quan công an, Đức khai nhận khoảng tháng 5-2025, thông qua mạng xã hội, Đức biết nhiều người có nhu cầu mua súng tự chế.

Sau đó, Đức đã tham gia vào các hội nhóm liên quan đến súng tự chế rồi đặt mua các thiết bị về lắp ráp thành súng.

Sau khi lắp ráp thành công, Đức quay video các khẩu súng rồi đăng lên mạng xã hội để quảng bá. Khi có khách đặt mua, Đức thống nhất giá cả rồi gửi súng cho khách.

Điều tra mở rộng, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Đắk Lắk đã bắt giữ các đối tượng trong đường dây. Trong đó, Chung là đối tượng chuyên bán các thiết bị cho Đức chế tạo súng.

Khám xét nơi ở của các đối tượng, công an thu giữ 5 khẩu súng cùng nhiều thiết bị, dụng cụ dùng để chế tạo súng.