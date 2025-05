Triệt phá đường dây đánh bạc xuyên quốc gia gần 1.300 tỉ đồng

Ngày 23-5, tin từ Bộ Công an cho biết Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an vừa phối hợp với công an các đơn vị, địa phương và các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an Lào triệt xóa băng nhóm tổ chức đánh bạc công nghệ cao, xuyên quốc gia do Mai Anh Việt (44 tuổi, ở phường Phương Liên, quận Đống Đa, TP Hà Nội) cầm đầu.

Hai nghi phạm cầm đầu đường dây. Ảnh: Bộ Công an

Theo Bộ Công an, Việt lợi dụng địa bàn thủ đô Vientiane, Lào, để hoạt động tổ chức đánh bạc qua mạng internet dưới các hình thức cá độ bóng đá, baccarat, tài xỉu... Theo đó, từ năm 2023, Việt cấu kết với Nguyễn Hữu Sơn (41 tuổi, ở quận 8, TP HCM), liên hệ một công ty chuyên cung cấp các website đánh bạc ở nước ngoài để sử dụng các website và các dịch vụ phục vụ hoạt động tổ chức đánh bạc trực tuyến.

Để hoạt động, Việt lôi kéo các đối tượng người Việt Nam sang Lào, giao cho các đối tượng là người thân thích trực tiếp điều hành các website, chia thành nhiều bộ phận, làm việc 2 ca/ngày để hoạt động phạm tội. Việt còn câu kết, thuê các đối tượng ở Việt Nam để thực hiện hoạt động quảng cáo, livestream cho hoạt động đánh bạc trên các tài khoản, hội nhóm, trang mạng xã hội.

Hàng tuần, các đối tượng tổng hợp số tiền thắng, thua của các con bạc, thanh toán với các nhà cái quốc tế, công ty cung cấp website, dịch vụ đánh bạc. Hàng tháng, các đối tượng cầm đầu trả lương cho các thành viên và chia nhau số tiền thu lời bất chính từ hoạt động tổ chức đánh bạc.

Công an đột kích đường dây đánh bạc. Ảnh: Bộ Công an

Chỉ trong 5 tháng đầu năm nay, Bộ Công an xác định các nghi phạm đã tổ chức đánh bạc cho hàng ngàn người chơi, với số tiền đánh bạc gần 50 triệu USD (tương đương gần 1.300 tỉ đồng).

Trong đó, các đối tượng cầm đầu, cốt cán đã thu lợi từ vài trăm triệu đến hàng tỉ đồng.

Khám xét trụ sở hoạt động của ổ nhóm tại Vientiane, Cơ quan điều tra thu giữ 35 điện thoại di động, 12 máy tính để bàn, 25 laptop. Cùng với đó, căn cứ vào thông tin, tài liệu của Bộ Công an Lào, Cục Cảnh sát hình sự đã phối hợp Công an Hà Nội, TP HCM, Đà Nẵng, Ninh Thuận, Đồng Nai, Phú Yên… đồng loạt khám xét, triệu tập 10 đối tượng tại Việt Nam, thu giữ 10 điện thoại di động, 1 máy tính để bàn, các đồ vật để livestream, quảng cáo hành vi đánh bạc.

Ngày 19-5, 29 nghi phạm người Việt Nam cùng toàn bộ các đồ vật, tài liệu có liên quan được bàn giao cho Cục Cảnh sát hình sự để xử lý theo quy định. Trong đó có một đối tượng mới chỉ 15 tuổi.

Đến nay, Bộ Công an đã khởi tố 27 bị can về tội Tổ chức đánh bạc, 4 người về tội Đánh bạc.

Theo Bộ Công an, kết quả trên là minh chứng cho hiệu quả của công tác phối hợp giữa lực lượng Cảnh sát Việt Nam và Lào trong đấu tranh, xử lý tội phạm chung liên quan đến 2 nước.