Pháp luật

Triệt phá đường dây "lang băm" thu lời bất chính trên 227 tỉ đồng

Tuấn Minh

(NLĐO)- Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, chỉ trong 3 năm đường dây "lang băm" do Hoàng Văn Toàn cầm đầu đã bán gần 87 ngàn đơn hàng, thu lợi bất chính 227 tỉ đồng

Ngày 12-3, tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh này đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hoàng Văn Toàn (SN 1986) và Lê Đình Tiến (SN 1996; cùng ngụ xã Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa) - là những đối tượng cầm đầu đường dây "lang băm" cùng 10 người khác về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo Khoản 4, Điều 174 Bộ Luật Hình sự.

Triệt phá đường dây "lang băm" thu lời bất chính trên 227 tỉ đồng - Ảnh 1.

Đường dây "lang băm" bị Công an tỉnh Thanh Hóa khởi tố. Ảnh: Công an Thanh Hóa

Toàn và Tiến là 2 đối tượng cầm đầu đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy mô lớn dưới danh nghĩa phòng chẩn trị y học cổ truyền "Hoàng Minh Đường". Với thủ đoạn gắn mác "bài thuốc gia truyền 3 đời" và quảng cáo rầm rộ trên mạng xã hội, các đối tượng đã lừa đảo hàng ngàn nạn nhân trên toàn quốc.

Theo tài liệu điều tra, từ một nhân viên ngân hàng nghỉ việc, năm 2016, Hoàng Văn Toàn đã đăng ký lớp học online về y học cổ truyền. Sau khi hoàn thành khóa học (năm 2018), Toàn cùng với Hoàng Thị Nhung (SN 1987; ngụ xã Bá Thước) tìm tới 1 người ở tỉnh Thái Nguyên có bài thuốc chữa xương khớp, đề nghị chia sẻ nhưng không được đồng ý.

Sau đó, Toàn tự phối thuốc theo ý tưởng riêng của mình và lấy tên là "Thảo dược đắp xương khớp Hoàng Minh Đường".

Năm 2023, Toàn câu kết với Lê Đình Tiến để chạy quảng cáo về bài thuốc. Mặc dù biết bài thuốc trên chưa được cấp phép lưu hành, cũng không phải là bài thuốc gia truyền, nhưng Tiến vẫn giúp Toàn quảng cáo đây là bài thuốc gia truyền 3 đời, có tác dụng chữa bệnh xương khớp.

Để sản xuất và đưa vào sử dụng loại "Thảo dược đắp xương khớp Hoàng Minh Đường", Toàn đã tự mình liên hệ với nhiều đầu mối (chủ yếu là người dân) để thu mua các loại thân, lá, vỏ cây cỏ, sau đó đem về chế biến, đóng gói phục vụ cho việc khám chữa bệnh.

Triệt phá đường dây "lang băm" thu lời bất chính trên 227 tỉ đồng - Ảnh 2.

Hoàng Văn Toàn - một trong 2 đối tượng cầm đầu đường dây lang băm

Để tạo niềm tin cho người bệnh, Toàn và đồng bọn đã đưa ra những thông tin không đúng sự thật như: Bài thuốc "Thảo dược đắp xương khớp Hoàng Minh Đường" là bài thuốc gia truyền của gia đình Toàn với 3 đời làm nghề bốc thuốc chữa bệnh; khi khám bệnh hoặc tư vấn, các đối tượng đều cam kết với người bệnh sẽ chữa khỏi hoàn toàn, hứa hẹn sẽ điều trị tận gốc để thu hút nhiều người dân trong cả nước khám và điều trị.

Kết quả trích xuất từ phần mềm theo dõi bán hàng online của các đối tượng cho thấy, từ năm 2023 đến năm 2025, các đối tượng này đã thực hiện thành công gần 87.000 đơn hàng, thu lợi bất chính khoảng hơn 227 tỉ đồng.

Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, ngoài chiếm đoạt tiền bạc, bài thuốc của Công ty TNHH Hoàng Minh Đường còn để lại hậu quả nghiêm trọng về sức khỏe cho người bệnh. Qua làm việc với các nạn nhân, cơ quan chức năng ghi nhận nhiều trường hợp sau khi sử dụng đã bị phù nề, hoại tử và gặp các biến chứng nguy hiểm khác.

Công an tỉnh Thanh Hóa khuyến cáo người dân cần thận trọng trước các sản phẩm chữa bệnh được quảng cáo trên mạng, đặc biệt là những loại thuốc không rõ nguồn gốc, chưa được cơ quan y tế cấp phép.

công an tỉnh Thanh Hóa đường dây lừa đảo lang băm thuốc lá nam chiếm đoạt hàng trăm tỉ đồng Hoàng Minh Đường
