Pháp luật

Triệt phá đường dây mua bán "khí cười" số lượng lớn, tạm giữ 18 đối tượng

Tr.Đức

(NLĐO)- Các đối tượng khai nhận mua số lượng lớn "khí cười" từ khu vực Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh để phân phối cho các đầu mối khác tiêu thụ.

Sáng 18-8, Công an TP Hải Phòng cho biết Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Công an xã An Lão vừa triệt phá thành công, bắt một ổ nhóm đối tượng có hành vi mua bán trái phép số lượng lớn "khí cười" liên tỉnh.

Triệt phá đường dây mua bán "khí cười" số lượng lớn, tạm giữ 18 đối tượng- Ảnh 1.

Đại tá Bùi Trung Thành, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng, trực tiếp có mặt tại hiện trường chỉ đạo công tác điều tra

Trước đó, ngày 10-8, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hải Phòng phối hợp Công an xã An Lão phát hiện, bắt quả tang ổ nhóm đang có hành vi mua bán số lượng lớn "khí cười".

Tại kho chứa hàng thuộc thôn Xuân Áng, xã An Lão (TP Hải Phòng), do Đào Huy Linh (SN 1995, trú tại phường Kiến An, TP Hải Phòng) làm chủ, lực lượng công an bắt quả tang các đối tượng đang có hành vi mua bán số lượng lớn bình kim loại hình trụ tròn, màu đen, bên trong chứa khí nén.

Qua xác minh, đấu tranh, các đối tượng khai nhận số bình nêu trên đều chứa khí cười (N₂O), được các đối tượng đặt mua từ khu vực Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh vận chuyển về Hải Phòng để phân phối cho các đầu mối khác tiêu thụ nhằm thu lời bất chính.

Triệt phá đường dây mua bán "khí cười" số lượng lớn, tạm giữ 18 đối tượng- Ảnh 2.

Đối tượng cùng tang vật

Đến thời điểm hiện tại, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Hải Phòng đã ra quyết định tạm giữ 18 đối tượng liên quan về các hành vi mua bán, vận chuyển hàng cấm.

Hiện, Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an TP Hải Phòng đang tiếp tục triệu tập các đối tượng có liên quan để điều tra, làm rõ, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Khí N₂O là chất gây ảo giác, kích thích thần kinh trung ương, có thể dẫn tới mất kiểm soát hành vi, rối loạn nhịp tim, thiếu oxy não, thậm chí gây tử vong nếu sử dụng liều cao hoặc kéo dài. Việc lạm dụng khí cười đặc biệt nguy hiểm đối với thanh thiếu niên, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe, tâm lý và tiềm ẩn nguy cơ gây mất an ninh, trật tự an toàn xã hội.

Phố Tây “say” bóng cười

Phố Tây “say” bóng cười

Phớt lờ quy định, “làn khói ma mị” từ bóng cười vẫn len lỏi từ phố Tây đến mạng xã hội, gieo rắc những hiểm họa khôn lường cho giới trẻ

Giới trẻ "say" bóng cười

Phớt lờ quy định, "làn khói ma mị" từ bóng cười vẫn len lỏi từ phố đi bộ Bùi Viện đến mạng xã hội, gieo rắc những hiểm họa khôn lường cho giới trẻ

Quay phóng sự tệ nạn bóng cười rồi cưỡng đoạt tiền của quán karaoke

(NLĐO) - Nhóm đối tượng mượn danh phóng viên, lợi dụng việc quay phóng sự tệ nạn bóng cười rồi cưỡng đoạt tiền của 2 quán karaoke tại Đà Nẵng.

    Thông báo