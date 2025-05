Triệt phá đường dây sản xuất, mua bán khí cười cực lớn

Công an tỉnh Thanh Hóa vừa khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam, tạm giữ hình sự đối với 11 đối tượng có liên quan để điều tra, làm rõ về hành vi "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy", "Mua bán trái phép chất ma túy" và "Sản xuất, buôn bán hàng cấm" do Lương Thái Linh (SN 1985; ngụ phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội) cầm đầu.

Đồng loạt bao vây, khám xét

Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, khoảng 1 giờ ngày 2-5, tại quán H2 Lounge (thị trấn Bút Sơn, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa), công an đã tiến hành kiểm tra hành chính đối với: Lương Thái Linh (SN 1985), Nguyễn Văn Chí (SN 1985), Nguyễn Văn Tùng (SN 1993) và Nguyễn Ngọc Bình (SN 1992) cùng ngụ TP Hà Nội và phát hiện cả 4 đối tượng đều dương tính với ma túy.

Khám xét khẩn cấp tại nơi ở của nhóm đối tượng, công an đã phát hiện, thu giữ 1 bình kim loại chứa 2,2 kg khí N2O cùng nhiều tang vật khác liên quan đến việc sử dụng trái phép chất ma túy.

Mở rộng điều tra, Công an tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp với Công an TP Hà Nội, Công an tỉnh Vĩnh Phúc bắt giữ Nguyễn Phương Tây (SN 1985; ngụ tỉnh Vĩnh Phúc), thu giữ 12 túi ma túy đá, 10 túi Ketamin, khoảng 500 viên ma túy hồng phiến, 120 viên ma túy thuốc lắc, 1 túi heroin, 5 túi nước vui. Tại một chung cư, nơi Tây thường xuyên lui đến, công an còn phát hiện 5 đối tượng có dấu hiệu tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, thu giữ 20 viên ma túy thuốc lắc, 10 túi Ketamin và 1 bộ dụng cụ dùng vào việc sử dụng ma túy.

Công an tỉnh Thanh Hóa xác định ổ nhóm trên liên quan tới một đường dây sản xuất, buôn bán hàng cấm, khí N2O cực lớn, nên đã báo cáo lãnh đạo Bộ Công an xin chỉ đạo và hướng dẫn về nghiệp vụ.

Sau đó, 5 tổ công tác của Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Công an TP Hà Nội, TP Hải Phòng và công an các xã, phường có liên quan tổ chức bao vây, khám xét khẩn cấp đồng loạt tại 3 nhà xưởng các đối tượng thuê và đặt máy móc để sản xuất khí N2O đóng tại huyện Thạch Thất và Thanh Oai, TP Hà Nội.

Tại các nhà xưởng này, công an đã thu giữ 850 bình kim loại, trong đó có 373 bình khí N2O, 477 vỏ bình dùng để chứa khí N2O; tạm giữ 137 tấn nguyên liệu sản xuất khí N2O để xác minh làm rõ nguồn gốc và 3 hệ thống dây chuyền, máy móc để sản xuất khí N2O.

Công an tỉnh Thanh Hóa khám xét các địa điểm sản xuất khí cười. (Ảnh do cơ quan công an cung cấp)

Ngụy trang tinh vi, sản xuất khép kín

Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết mỗi ngày các cơ sở này sản xuất khoảng 1,5 tấn khí cười, bán ra thị trường với giá 300.000 đồng/kg. Chỉ tính từ tháng 3-2025 đến khi bị bắt, đường dây này sản xuất khoảng 65 tấn khí N2O, bán ra khắp các tỉnh, thành phố trong cả nước, thu lợi ước tính khoảng 6,5 tỉ đồng. Trong đó, nhà xưởng do Nguyễn Bảo Lộc (SN 1984, ngụ TP Hà Nội) làm chủ đã sản xuất được khoảng 50 tấn khí N2O, thu lợi ước tính hơn 4,5 tỉ đồng.

Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, đây là đường dây sản xuất, mua bán hàng cấm, khí N2O với số lượng rất lớn, hoạt động có tổ chức, có sự phân công nhiệm vụ, vai trò và chia lợi nhuận cụ thể. Hoạt động sản xuất, mua bán diễn ra trong thời gian dài với sự tham gia của nhiều đối tượng ở các tỉnh, thành phố trong cả nước, trong đó có những đối tượng có trình độ học vấn cao và có chuyên môn về hóa học, cơ khí, kỹ thuật, máy móc.

Địa điểm nhà xưởng được các đối tượng thuê mặc dù ở gần khu dân cư nhưng được ngụy trang, che giấu và hoạt động khép kín. Quá trình sản xuất thường diễn ra vào ban đêm và sẽ thay đổi địa điểm sản xuất khi bị lộ. Phương thức giao dịch của các đối tượng được thực hiện trực tiếp bằng tiền mặt, có sự liên lạc trao đổi với nhau qua các ứng dụng mạng xã hội như Telegram, Signal và thường thay đổi điện thoại và nơi ở nên cũng gây ra không ít khó khăn cho công an trong quá trình phá án.

Tác hại khó lường ThS-BS Hoàng Tiến Trọng Nghĩa, Chủ nhiệm Khoa Nội thần kinh Bệnh viện Quân y 175 (TP HCM), cho biết khoa đã tiếp nhận nhiều trường hợp biến chứng nặng do lạm dụng N2O. Điều đáng lo ngại là hầu hết bệnh nhân còn trẻ. N2O vốn được sử dụng trong y khoa với mục đích gây mê, giảm đau. Tuy nhiên, loại khí này đang bị lạm dụng như một chất kích thích tạo ảo giác và cảm giác phấn khích tức thời. Dù đã có quy định cấm kinh doanh và sử dụng ngày 1-1-2025 nhưng việc lạm dụng vẫn diễn ra phổ biến. "Đáng nói là nhiều bệnh nhân có trình độ học vấn cao, làm việc tại các thành phố lớn nhưng vẫn chủ quan cho rằng N2O là "vô hại". Khi lạm dụng N2O sẽ gây thiếu hụt vitamin B12, ảnh hưởng tủy sống, rối loạn tâm thần, trầm cảm và thậm chí đột tử nếu ngạt thở" - BS Nghĩa cảnh báo. Việc sử dụng kéo dài có thể gây nghiện. Nhiều người sau khi quen cảm giác "phê" từ N2O sẽ tìm đến các chất kích thích mạnh hơn như thuốc lắc, ma túy tổng hợp... gây hậu quả nghiêm trọng cho sức khỏe. BS Nghĩa khuyến cáo người dân, đặc biệt là thanh thiếu niên, tuyệt đối không nên sử dụng N2O dưới bất kỳ hình thức nào. Nếu đã từng sử dụng và có biểu hiện như tê bì, mất cảm giác, yếu chi, rối loạn hành vi... cần đến cơ sở y tế sớm để được kiểm tra và điều trị kịp thời. BS Nghĩa nhấn mạnh rằng việc người bệnh trung thực khai báo tiền sử sử dụng N2O sẽ giúp bác sĩ chẩn đoán chính xác và điều trị hiệu quả hơn. H.Yến