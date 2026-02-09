Ngày 9-2, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an TP Đà Nẵng (Phòng Cảnh sát kinh tế) đã phát hiện, triệt xóa một đường dây chuyên sản xuất, buôn bán sơn nước, bột trét tường mang nhãn hiệu JOTUN giả với quy mô lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn.

Khởi tố nhóm lãnh đạo Công ty Bảo Ngọc Global trong vụ án làm giả sơn, bột trét lớn nhất từ trước đến nay tại Đà Nẵng

Trước đó, qua phản ánh của nhân dân và một số đơn vị thi công xây dựng, lực lượng Cảnh sát kinh tế phát hiện trên thị trường xuất hiện nhiều sản phẩm sơn nước, bột trét tường mang nhãn hiệu JOTUN được chào bán với giá rất rẻ, thấp hơn cả giá phân phối của đại lý chính hãng, có dấu hiệu là hàng giả, không bảo đảm tiêu chuẩn kỹ thuật.

Tập trung xác minh, Phòng Cảnh sát kinh tế xác định Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại Bảo Ngọc Global là đơn vị nổi lên trong việc chào bán số lượng lớn các sản phẩm nói trên với mức giá bất thường.

Đáng chú ý, công ty này không phải là đại lý được ủy quyền phân phối chính thức của hãng JOTUN. Qua điều tra, cơ quan công an xác định Công ty Bảo Ngọc Global do Lê Thái Bình (42 tuổi) và vợ là Mai Thị Thanh Sơn (42 tuổi) làm chủ; Lê Thành Nhân (31 tuổi) là nhân viên trực tiếp tham gia hoạt động vi phạm.

Các đối tượng đặt mua vỏ thùng sơn, bao bì bột trét tường mang nhãn hiệu JOTUN từ các tỉnh phía Bắc, đưa về kho tập kết, dán tem truy xuất nguồn gốc giả.

Sau đó, các đối tượng pha trộn sơn JOTUN chính hãng với các loại sơn khác theo tỉ lệ riêng, đổ vào thùng, đóng nắp, hoàn thiện sản phẩm để đưa ra thị trường tiêu thụ.

Ngày 9-2, Ban chuyên án quyết định phá án, triển khai đồng loạt 3 tổ công tác tiến hành khám xét trụ sở, kho hàng và showroom của Công ty Bảo Ngọc Global, thu giữ hơn 5 tấn thành phẩm sơn nước, bột trét tường JOTUN giả cùng hàng nghìn vỏ thùng, tem nhãn và nguyên vật liệu phục vụ sản xuất hàng giả.

Dưới sự kiểm sát, phối hợp chặt chẽ của Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 2 – Đà Nẵng, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Lê Thái Bình. Đồng thời, áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Mai Thị Thanh Sơn và Lê Thành Nhân để tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.