HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Pháp luật

Triệt phá đường dây sản xuất sơn JOTUN giả lớn nhất Đà Nẵng, thu giữ hơn 5 tấn hàng

HẢI ĐỊNH

(NLĐO) - Công an Đà Nẵng triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán sơn, bột trét tường JOTUN giả với số lượng lớn nhất từ trước đến nay.

Ngày 9-2, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an TP Đà Nẵng (Phòng Cảnh sát kinh tế) đã phát hiện, triệt xóa một đường dây chuyên sản xuất, buôn bán sơn nước, bột trét tường mang nhãn hiệu JOTUN giả với quy mô lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn.

Triệt phá đường dây sơn JOTUN giả lớn nhất Đà Nẵng, thu giữ hơn 5 tấn hàng - Ảnh 1.

Khởi tố nhóm lãnh đạo Công ty Bảo Ngọc Global trong vụ án làm giả sơn, bột trét lớn nhất từ trước đến nay tại Đà Nẵng

Trước đó, qua phản ánh của nhân dân và một số đơn vị thi công xây dựng, lực lượng Cảnh sát kinh tế phát hiện trên thị trường xuất hiện nhiều sản phẩm sơn nước, bột trét tường mang nhãn hiệu JOTUN được chào bán với giá rất rẻ, thấp hơn cả giá phân phối của đại lý chính hãng, có dấu hiệu là hàng giả, không bảo đảm tiêu chuẩn kỹ thuật.

Tập trung xác minh, Phòng Cảnh sát kinh tế xác định Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại Bảo Ngọc Global là đơn vị nổi lên trong việc chào bán số lượng lớn các sản phẩm nói trên với mức giá bất thường.

Đáng chú ý, công ty này không phải là đại lý được ủy quyền phân phối chính thức của hãng JOTUN. Qua điều tra, cơ quan công an xác định Công ty Bảo Ngọc Global do Lê Thái Bình (42 tuổi) và vợ là Mai Thị Thanh Sơn (42 tuổi) làm chủ; Lê Thành Nhân (31 tuổi) là nhân viên trực tiếp tham gia hoạt động vi phạm.

Các đối tượng đặt mua vỏ thùng sơn, bao bì bột trét tường mang nhãn hiệu JOTUN từ các tỉnh phía Bắc, đưa về kho tập kết, dán tem truy xuất nguồn gốc giả.

Sau đó, các đối tượng pha trộn sơn JOTUN chính hãng với các loại sơn khác theo tỉ lệ riêng, đổ vào thùng, đóng nắp, hoàn thiện sản phẩm để đưa ra thị trường tiêu thụ.

Ngày 9-2, Ban chuyên án quyết định phá án, triển khai đồng loạt 3 tổ công tác tiến hành khám xét trụ sở, kho hàng và showroom của Công ty Bảo Ngọc Global, thu giữ hơn 5 tấn thành phẩm sơn nước, bột trét tường JOTUN giả cùng hàng nghìn vỏ thùng, tem nhãn và nguyên vật liệu phục vụ sản xuất hàng giả.

Dưới sự kiểm sát, phối hợp chặt chẽ của Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 2 – Đà Nẵng, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Lê Thái Bình. Đồng thời, áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Mai Thị Thanh Sơn và Lê Thành Nhân để tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.

Tin liên quan

Đánh sập đường dây sản xuất thuốc giả, thực phẩm chức năng quy mô hàng trăm tỉ đồng

Đánh sập đường dây sản xuất thuốc giả, thực phẩm chức năng quy mô hàng trăm tỉ đồng

(NLĐO)- Công an tỉnh Thanh Hóa vừa triệt xóa hai đường dây sản xuất thuốc giả, thực phẩm chức năng quy mô hàng trăm tỉ đồng, khởi tố 26 người.

Công an phát hiện Công ty Ba Con Sư Tử sản xuất phân bón giả

(NLĐO) - Từ việc kiểm tra một xe vận chuyển hàng hóa, Công an TP Cần Thơ lần ra đường dây sản xuất phân bón giả của Công ty Ba Con Sư Tử.

Triệt phá đường dây cà phê giả, tuồn gần 1 tấn/ngày ra thị trường

(NLĐO) – Một công ty tại Đà Nẵng trộn bột đậu nành với hóa chất, phụ gia để sản xuất cà phê giả, mỗi ngày tung ra thị trường gần 1 tấn sản phẩm.

Đà Nẵng khởi tố vụ án khởi tố bị can điều tra tội phạm đơn vị thi công triệt phá đường dây cảnh sát kinh tế
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo