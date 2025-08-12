HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Pháp luật

Triệt phá thành công chuyên án HT 825

Vĩnh Gia

(NLĐO) - Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh vừa bắt giữ Phạm Ngọc Duy khi đối tượng đang vận chuyển 240kg cần sa từ khu vực biên giới đưa vào nội địa

Chiều 12-8, tin từ BĐBP Hà Tĩnh cho biết đơn vị này vừa chủ trì phối hợp với các lực lượng chức năng triệt phá thành công chuyên án HT 825, bắt giữ 1 đối tượng, thu 240 kg cần sa khô cùng nhiều tang vật có liên quan.

Triệt phá thành công chuyên án HT 825- Ảnh 1.

Đối tượng Duy cùng tang vật vụ án

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, trước đó vào khoảng 17 giờ 30 phút ngày 10-8, tại Km 67 QL 8A, thuộc địa phận xã Sơn Kim 1, tỉnh Hà Tĩnh, Phòng Nghiệp vụ và Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (Ban Chỉ huy BĐBP Hà Tĩnh) chủ trì, phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Hà Tĩnh) đã phát hiện, bắt quả tang đối tượng Phạm Ngọc Duy (SN 2000, trú phường Nghĩa Đô, thành phố Hà Nội) khi đang điều khiển ô tô mang BKS: 37K-366.60 vận chuyển số lượng lớn tiền chất ma túy.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 115kg cần sa khô được cất giấu trên ô tô.

Triệt phá thành công chuyên án HT 825- Ảnh 2.

Lực lượng chức năng thu giữ thêm 125kg cần sa khô tại phòng trọ của Duy

Mở rộng chuyên án, khám xét nơi ở trọ của Phạm Ngọc Duy tại số nhà 209, đường Vũ Quang, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh, lực lượng chức năng thu giữ thêm 125kg cần sa khô, được đối tượng cất giấu trong 5 bao tải màu đen.

Tại cơ quan điều tra, Duy khai nhận vận chuyển số cần sa trên từ một người đàn ông lạ mặt (không rõ danh tính) ở khu vực biên giới xã Sơn Kim 1 đưa vào nội địa để lấy tiền công.

Hiện vụ án đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Tin liên quan

Triệt phá đường dây mua bán ma tuý lớn từ Campuchia về Đồng Nai, thu giữ súng và đạn

Triệt phá đường dây mua bán ma tuý lớn từ Campuchia về Đồng Nai, thu giữ súng và đạn

(NLĐO)-Cảnh sát đã thu giữ khoảng 2 kg ma tuý các loại, 2 khẩu súng, 52 viên đạn liên quan đến đường dây mua bán ma tuý từ Campuchia về Đồng Nai.

Bắt bà trùm mắc bệnh "tâm thần" điều hành đường dây ma tuý cực "khủng"

(NLĐO)- Đang chữa bệnh tâm thần, Bùi Thị Thanh Thuỷ vẫn chỉ đạo các "đàn em" khác thực hiện hành vi mua, bán ma tuý ngoài xã hội.

TP HCM vừa tiêu hủy hơn nửa tấn ma tuý

(NLĐO) - Ma túy được đưa vào lò đốt nhiệt độ cao để tiêu hủy triệt để, không còn khả năng sử dụng

bắt giữ đối tượng khu vực biên giới Bộ đội biên phòng Công an tỉnh Hà Tĩnh Thành phố Hà Nội
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo