Chiều 12-8, tin từ BĐBP Hà Tĩnh cho biết đơn vị này vừa chủ trì phối hợp với các lực lượng chức năng triệt phá thành công chuyên án HT 825, bắt giữ 1 đối tượng, thu 240 kg cần sa khô cùng nhiều tang vật có liên quan.

Đối tượng Duy cùng tang vật vụ án

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, trước đó vào khoảng 17 giờ 30 phút ngày 10-8, tại Km 67 QL 8A, thuộc địa phận xã Sơn Kim 1, tỉnh Hà Tĩnh, Phòng Nghiệp vụ và Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (Ban Chỉ huy BĐBP Hà Tĩnh) chủ trì, phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Hà Tĩnh) đã phát hiện, bắt quả tang đối tượng Phạm Ngọc Duy (SN 2000, trú phường Nghĩa Đô, thành phố Hà Nội) khi đang điều khiển ô tô mang BKS: 37K-366.60 vận chuyển số lượng lớn tiền chất ma túy.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 115kg cần sa khô được cất giấu trên ô tô.

Lực lượng chức năng thu giữ thêm 125kg cần sa khô tại phòng trọ của Duy

Mở rộng chuyên án, khám xét nơi ở trọ của Phạm Ngọc Duy tại số nhà 209, đường Vũ Quang, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh, lực lượng chức năng thu giữ thêm 125kg cần sa khô, được đối tượng cất giấu trong 5 bao tải màu đen.

Tại cơ quan điều tra, Duy khai nhận vận chuyển số cần sa trên từ một người đàn ông lạ mặt (không rõ danh tính) ở khu vực biên giới xã Sơn Kim 1 đưa vào nội địa để lấy tiền công.

Hiện vụ án đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.