Pháp luật

Triệt xóa điểm đánh bạc trá hình núp bóng game bắn cá

Châu Tỉnh

(NLĐO) - Một cơ sở kinh doanh game trên địa bàn Lâm Đồng bị lực lượng công an phát hiện tổ chức đánh bạc dưới hình thức bắn cá, đổi điểm lấy tiền

Ngày 29-1, nguồn tin cho biết Công an tỉnh Lâm Đồng đang tiếp tục điều tra, xử lý một điểm tổ chức đánh bạc trá hình dưới hình thức kinh doanh game bắn cá.

Trước đó, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Lâm Đồng phối hợp với Công an phường Phú Thủy kiểm tra cơ sở "Game Vui" trên đường Võ Văn Kiệt (phường Phú Thủy).

Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện 38 người đang chơi game bắn cá và game "Xanh – Đỏ" với hình thức cá cược bằng tiền thông qua quy đổi điểm chơi.

Triệt xóa điểm đánh bạc trá hình núp bóng game bắn cá - Ảnh 1.

Triệt phá tụ điểm đánh bạc núp bóng cơ sở kinh doanh game. Ảnh: HL

Để che giấu hoạt động đánh bạc, cơ sở này dùng thẻ nạp để quy đổi tiền mặt thành điểm chơi, rồi đổi ngược lại số điểm thắng thua thành tiền mặt cho người chơi.

Cơ sở trên do N. M. A. (SN 1996, trú tỉnh Hà Tĩnh) đứng tên quản lý. Tại hiện trường, công an thu giữ 4 máy trò chơi điện tử, 1 máy tính điều hành, hơn 18,5 triệu đồng tiền mặt và nhiều tang vật liên quan.

3 anh em họ Lâm tham gia hỗn chiến giành bảo kê game bắn cá

3 anh em họ Lâm tham gia hỗn chiến giành bảo kê game bắn cá

(NLĐO) – Trong 11 bị cáo tham gia hỗn chiến tranh giành bảo kê game bắn cá, 3 anh em họ Lâm thuộc nhóm nhận mức án cao nhất.

Phát hiện "kho hung khí" trong tụ điểm game bắn cá ở Tiền Giang

(NLĐO) - Kinh doanh game bắn cá nhưng không có giấy phép và còn chứa "kho hung khí" bên trong.

Án mạng đau lòng trước cửa tiệm game bắn cá

(NLĐO) - Cãi vã trong lúc chơi game bắn cá, Võ Anh Phụng cầm dao bấm đâm nhiều nhát lên người bạn cùng chơi

đánh bạc game bắn cá công an Lâm Đồng
