Triệt xóa điểm đánh bạc trá hình núp bóng game bắn cá

Ngày 29-1, nguồn tin cho biết Công an tỉnh Lâm Đồng đang tiếp tục điều tra, xử lý một điểm tổ chức đánh bạc trá hình dưới hình thức kinh doanh game bắn cá.

Trước đó, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Lâm Đồng phối hợp với Công an phường Phú Thủy kiểm tra cơ sở "Game Vui" trên đường Võ Văn Kiệt (phường Phú Thủy).

Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện 38 người đang chơi game bắn cá và game "Xanh – Đỏ" với hình thức cá cược bằng tiền thông qua quy đổi điểm chơi.

Triệt phá tụ điểm đánh bạc núp bóng cơ sở kinh doanh game. Ảnh: HL



Để che giấu hoạt động đánh bạc, cơ sở này dùng thẻ nạp để quy đổi tiền mặt thành điểm chơi, rồi đổi ngược lại số điểm thắng thua thành tiền mặt cho người chơi.

Cơ sở trên do N. M. A. (SN 1996, trú tỉnh Hà Tĩnh) đứng tên quản lý. Tại hiện trường, công an thu giữ 4 máy trò chơi điện tử, 1 máy tính điều hành, hơn 18,5 triệu đồng tiền mặt và nhiều tang vật liên quan.