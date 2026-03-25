Triệu tập người hành hung, gây thương tích cho nam shipper

Công an xã Thái Thụy (tỉnh Hưng Yên) cho biết vào chiều 24-3 đã triệu tập V.Tr.Th. (SN 1999, trú tại thôn Trà Bôi, xã Thái Thụy), đối tượng đã hành hung nam shipper P.Đ.L. khi đang giao hàng tại thôn 5 xã Thái Thuỵ.

Hình ảnh do camera an ninh nhà dân ghi lại

Theo thông tin ban đầu, khoảng 20 giờ 27 phút ngày 23-3, qua fanpage Công an xã Thái Thụy, lực lượng chức năng tiếp nhận tin báo từ tài khoản Facebook "Long" (P.Đ.L., trú tại xã Thái Thụy) về việc bị một đối tượng lạ mặt hành hung khi đang giao hàng tại khu vực thôn 5.

Theo lời kể của nam shipper, vào trưa ngày 23-3, khi anh L. đang ngồi bên đường lựa hàng để giao cho khách (đã chừa lối đi), bất ngờ bị một nam thanh niên đi xe máy áp sát, đạp mạnh vào lưng.

Chưa dừng lại, đối tượng này quay xe, cầm theo 2 viên gạch, rồi tấn công vào vùng đầu nạn nhân, khiến anh L. choáng váng.

Đáng chú ý, biết có camera an ninh nhà dân ghi lại nhưng đối tượng còn thách thức "có camera thì làm sao" trước khi rời khỏi hiện trường.

Ngay sau khi tiếp nhận, Ban Chỉ huy Công an xã đã chỉ đạo lực lượng khẩn trương xác minh, điều tra làm rõ vụ việc.

V.Tr.Th. tại cơ quan công an

Đến khoảng 14 giờ ngày 24-3, cơ quan công an đã xác định và triệu tập đối tượng liên quan đến trụ sở làm việc. Qua đấu tranh ban đầu, đối tượng được xác định là V.Tr.Th. (SN 1999, trú tại thôn Trà Bôi, xã Thái Thụy) đã thừa nhận hành vi hành hung người giao hàng.

Hiện, Công an xã Thái Thụy đang tiếp tục củng cố hồ sơ, thu thập chứng cứ để xử lý theo quy định của pháp luật.