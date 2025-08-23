HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Quốc tế

Triều Tiên cáo buộc Hàn Quốc nổ súng khiêu khích gần biên giới

Hải Hưng

(NLĐO) - Triều Tiên tố Hàn Quốc khai hỏa về phía binh sĩ nước này gần biên giới, gọi đây là “hành động khiêu khích nghiêm trọng”, đe dọa leo thang căng thẳng

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 23-8 dẫn lời Phó tổng tham mưu trưởng quân đội Ko Jong-chol cho biết các đơn vị Hàn Quốc đã nã hơn 10 phát đạn cảnh cáo về phía binh sĩ Triều Tiên đang dựng rào chắn để đóng cửa biên giới giữa hai nước. Vụ việc xảy ra hôm 19-8.

"Đây là diễn biến mở đầu rất nghiêm trọng và chắc chắn sẽ khiến tình hình ở biên giới trở nên mất kiểm soát. Khu vực này đang có lượng lớn binh sĩ đối đầu với nhau" - tướng Ko Jong-chol cảnh báo.

Triều Tiên cáo buộc Hàn Quốc nổ súng khiêu khích gần biên giới- Ảnh 1.

Binh sĩ Triều Tiên đang dựng rào chắn ở khu vực biên giới với Hàn Quốc. Ảnh: Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc

Tướng Triều Tiên cho biết đã thông báo trước với quân đội Mỹ về kế hoạch dựng rào chắn vào các ngày 25-6 và 18-7, nhằm tránh nguy cơ xảy ra hiểu lầm hoặc xung đột ngoài ý muốn. Phía Mỹ coi đây là "biện pháp giảm căng thẳng chân thành" và xác nhận dự án được thực hiện trên lãnh thổ Triều Tiên.

"Dù vậy, các hành động khiêu khích nhằm gây căng thẳng cho binh sĩ của chúng tôi vẫn tiếp diễn, thậm chí trở nên ác ý hơn và ngày càng tăng mạnh về quy mô" - tướng Ko Jong-chol nhấn mạnh.

Ông cũng cảnh báo quân đội Triều Tiên sẽ đáp trả mọi hành động cản trở nỗ lực đóng cửa biên giới. "Nếu các hành vi ngăn cản hoặc can thiệp vào dự án phi quân sự này tiếp diễn, chúng tôi sẽ coi đó là động thái khiêu khích quân sự cố ý và sẽ tiến hành các biện pháp phản ứng tương xứng"- ông nói thêm.

Hàn Quốc và Mỹ hiện chưa đưa ra bình luận về cáo buộc của Triều Tiên.

Lần gần nhất xảy ra sự việc tương tự là hồi đầu tháng 4 khi quân đội Hàn Quốc nổ súng cảnh cáo 10 binh sĩ Triều Tiên vượt qua phía Nam đường phân giới quân sự. Nhóm binh sĩ này sau đó đã rút lui về phía Bắc.

Tháng 10-2024, Bình Nhưỡng thông báo đóng cửa hoàn toàn biên giới liên Triều và cho kích nổ các đoạn đường bộ, đường sắt nối hai miền.

Bộ trưởng Ngoại giao Nga tới Triều Tiên, Ukraine trúng hỏa lực mạnh

Bộ trưởng Ngoại giao Nga tới Triều Tiên, Ukraine trúng hỏa lực mạnh

(NLĐO) – Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Lavrov thăm Triều Tiên nhằm tăng cường hợp tác giữa 2 nước trong bối cảnh xung đột Ukraine tiếp tục diễn biến phức tạp.

Cận cảnh khu nghỉ dưỡng "kỳ tích” của Triều Tiên

(NLĐO) - Triều Tiên đã hoàn thành khu nghỉ dưỡng bãi biển quy mô lớn ở vùng ven biển Kalma, sẽ bắt đầu phục vụ du khách trong nước từ ngày 1-7.

Triều Tiên tôn vinh quan hệ với Nga, phớt lờ Mỹ?

(NLĐO) - Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un nhấn mạnh mối quan hệ của nước này với Nga được "tôi luyện bằng máu".

