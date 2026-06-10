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Quốc tế

Triều Tiên - Trung Quốc mở rộng hợp tác

Huệ Bình

Ông Kim Jong-un khẳng định việc củng cố quan hệ với Trung Quốc là "nhiệm vụ chiến lược ưu tiên hàng đầu và quan trọng nhất" của Triều Tiên

Nhà lãnh đạo CHDCND Triều Tiên Kim Jong-un và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã nhất trí củng cố hơn nữa quan hệ hữu nghị giữa hai nước, đồng thời mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa và nhiều lĩnh vực khác. 

Theo hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) hôm 9-6, thỏa thuận này đạt được tại cuộc hội đàm giữa hai nhà lãnh đạo tại thủ đô Bình Nhưỡng - Triều Tiên một ngày trước đó. Hai bên cũng nhất trí đẩy mạnh liên lạc chiến lược thông qua các chuyến thăm cấp cao nhằm mở ra một chương phát triển mới cho quan hệ Triều Tiên - Trung Quốc.

Triều Tiên - Trung Quốc mở rộng hợp tác - Ảnh 1.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Trường Đào tạo Cán bộ Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên ở thủ đô Bình Nhưỡng hôm 9-6. Ảnh: TÂN HOA XÃ

Ông Kim Jong-un khẳng định việc củng cố quan hệ với Trung Quốc là "nhiệm vụ chiến lược ưu tiên hàng đầu và quan trọng nhất" của Triều Tiên, đồng thời khẳng định sẽ kiên định theo đuổi mục tiêu này. Ngoài ra, theo nhà lãnh đạo Triều Tiên, việc Chủ tịch Tập Cận Bình chọn Bình Nhưỡng là điểm đến công du nước ngoài đầu tiên trong năm nay cho thấy Bắc Kinh rất coi trọng quan hệ với Bình Nhưỡng. Đây cũng là chuyến thăm cấp nhà nước đầu tiên của Chủ tịch Tập Cận Bình tới Triều Tiên sau 7 năm, diễn ra dịp kỷ niệm 65 năm Hiệp ước Hữu nghị, Hợp tác và Tương trợ giữa hai nước.

Trong chuyến thăm Triều Tiên kéo dài hai ngày 8 và 9-6 này, ông Tập Cận Bình đã kêu gọi tăng cường hợp tác với nước chủ nhà trong các lĩnh vực ngoại giao, thực thi pháp luật và quân sự. Ngoài ra, nhà lãnh đạo Trung Quốc tái khẳng định sự ủng hộ của Bắc Kinh đối với Bình Nhưỡng, đồng thời nhấn mạnh quyết tâm bảo vệ các lợi ích chung của hai nước và duy trì môi trường chiến lược thuận lợi bất chấp những biến động của tình hình quốc tế.


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