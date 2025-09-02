Triệu trái tim chung nhịp đập

Những ngày qua, Thủ đô Hà Nội rộn ràng trong không khí luyện tập, chuẩn bị cho lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2-9. Trên các tuyến phố, đông đảo người dân từ khắp mọi miền đất nước đang hòa chung niềm vui.
Đâu đâu, cũng dễ dàng bắt gặp những bàn tay nhỏ xíu của trẻ thơ vẫy chào đoàn diễu hành, diễu binh, gương mặt lấp lánh niềm vui; các bạn trẻ say mê ghi lại từng khoảnh khắc, gửi gắm tình yêu và trách nhiệm với Tổ quốc; những người mẹ, người phụ nữ bồi hồi, xúc động, cùng con em mình chứng kiến không khí hào hùng của ngày hội lớn... Đặc biệt, hình ảnh những cựu binh đứng lặng nhìn đồng đội trẻ diễu bước, đôi mắt ánh lên niềm tự hào và xúc động, tạo nên khoảnh khắc thiêng liêng khó quên.
Trong từng ánh mắt, nụ cười, Hà Nội đang sống trọn vẹn với khí thế hào hùng, lan tỏa niềm tự hào độc lập đến muôn trái tim.
