Giải trí

Triệu Vy khốn khổ cùng đường, nợ nần chồng chất

Thùy Trang

(NLĐO)- Khán giả không còn nhận ra nàng "cách cách" Triệu Vy thưở nào, đáng nói hơn cô đã thực sự "sa cơ".

Triệu Vy “khốn khổ”: hé lộ tình trạng tài chính sốc của nàng “Cách Cách” Hoàn Châu!

Triệu Vy khốn khổ cùng đường, nợ nần chồng chất - Ảnh 1.

Triệu Vy rơi vào tình trạng kiệt quệ

Truyền thông Trung Quốc mới đây gây sốc khi thông tin tình trạng tài chính của nàng "cách cách" trong Hoàn châu công chúa, nữ minh tinh Triệu Vy. Theo Sina, Triệu Vy hiện đang rơi vào tình trạng "khốn cùng".

Toàn bộ tài sản bị đóng băng, Triệu Vy đang đối mặt với gần 500 vụ kiện đòi bồi thường lên đến 13 triệu USD (338 tỉ đồng). Sau đó, cô tiếp tục đền bù 1 khoản không nhỏ cho nhà sản xuất, nhãn hàng vì bị "phong sát". 

Không chỉ vậy, nữ diễn viên còn phải chuyển hơn 50 triệu USD (1.300 tỉ đồng) cho con trai riêng của chồng theo thỏa thuận ly hôn với doanh nhân Huỳnh Hữu Long. Hiện, cuộc sống của Triệu Vy sa sút. Cô không thể thanh khoản số nợ khoảng 14.000 NDT (hơn 51 triệu đồng). Theo Sohu, Triệu Vy bị liệt vào danh sách đen người thất tín ở Trung Quốc.

Những hình ảnh mới nhất của Triệu Vy ở Tân Cương (Trung Quốc) khiến cư dân mạng hoang mang. Triệu Vy lộ mặt mộc bơ phờ, tóc tai bù xù, diện mạo có phần xơ xác. Hình ảnh bình dân hiện tại của Triệu Vy gây chú ý. Hình ảnh một ngôi sao đình đám, sang trọng bị thay thế hoàn toàn bằng hình ảnh một người bình thường.

Tiểu Tứ Nguyệt “mất tích” giữa bão tài chính Triệu Vy: Vì sao con gái ngôi sao “bốc hơi” khỏi mạng xã hội?

Triệu Vy khốn khổ cùng đường, nợ nần chồng chất - Ảnh 2.

Con gái Triệu Vy, Tiểu Tứ Nguyệt chọn cách biến mất khỏi mạng xã hội

Điều truyền thông quan tâm hơn là động thái của con gái Triệu Vy, Tiểu Tứ Nguyệt, giữa lúc tình hình tài chính kiệt quệ của mẹ ngôi sao. Tiểu Tứ Nguyệt lại gây bàn tán khi bất ngờ xóa sạch các bài đăng chia sẻ về cuộc sống du học trên nền tảng mạng xã hội. Nhiều người cho rằng ái nữ 15 tuổi của ngôi sao Hoàn Châu Cách Cách đã quyết định rút khỏi mạng xã hội, biến mất khỏi tầm mắt dư luận vì bị bạo lực mạng.

Kể từ khi quyết định lộ mặt trước công chúng từ tháng 6, Tiểu Tứ Nguyệt nhận vô số lời miệt thị ngoại hình, bị chê bai không thừa hưởng nét đẹp của người mẹ minh tinh. Bên cạnh đó, còn có ý kiến đàm tiếu Triệu Vy lợi dụng con gái để gây chú ý. Nhiều người cho rằng nữ diễn viên này đang mở đường cho con gái vào showbiz kiếm tiền cứu mẹ sau khi biết bản thân không còn cửa quay lại showbiz.

Triệu Vy được cho là bị "phong sát" vào năm 2021. 2024, Triệu Vy thông báo đã ly hôn với doanh nhân Huỳnh Hữu Long. Cô tuyên bố không còn liên quan gì đến chồng cũ và mong mọi người tránh kéo cô vào những khoản nợ nghìn tỉ, thông tin tiêu cực dính với Huỳnh Hữu Long. 

Dù đã hoàn tất thủ tục ly hôn nhưng Triệu Vy cùng chồng cũ, Huỳnh Hữu Long vẫn phải chịu trách nhiệm pháp lý cho vụ gây lũng đoạn thị trường chứng khoán, khiến các nhà đầu tư tan nhà nát cửa vào năm 2017.

