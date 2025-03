Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam cho biết Việt Nam đón gần 1,9 triệu lượt khách quốc tế đến trong tháng 2, bằng 90% so với tháng trước và 130% so với cùng kỳ 2019. Tính chung hai tháng đầu năm, Việt Nam đón 3,96 triệu lượt khách quốc tế, tăng 30% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trình diễn ánh sáng kết hợp pháo hoa trên du thuyền tại Hạ Long được kỳ vọng sẽ thu hút nhiều du khách

Các thị trường ở châu Âu tiếp tục tăng trưởng ấn tượng, nhất là các thị trường được hưởng chính sách đơn phương miễn thị thực như: Anh (tăng 24,1%), Pháp ( tăng 30,2%), Đức (tăng 26,7%), Ý (tăng 31,5%), Tây Ban Nha (tăng 19,9%), Nga (tăng 104,3%), Đan Mạch (tăng 20,9%), Thụy Điển (tăng 21,8%), Na Uy (tăng 21,4%). Bên cạnh đó, thị trường Ba Lan và Thụy Sỹ cũng ghi nhận gia tăng lượng khách, tăng lần lượt 54,2% và 14,2% so với cùng kỳ năm 2024.

Trong 2 tháng đầu năm 2025, du lịch Quảng Ninh đã đón hơn 3,7 triệu lượt khách (tăng 27%) so với cùng kỳ năm ngoái. Đặc biệt, lượng khách du lịch tàu biển, du thuyền đang là một trong những điểm ấn tượng và đang trở thành cơ hội để Quảng Ninh khai thác ngày càng hiệu quả hơn.

Du lịch tàu biển được Quảng Ninh chú trọng

Du lịch về tàu biển, du thuyền đang là một trong những định hướng trọng tâm của Quảng Ninh năm 2025 với mục tiêu trở thành một trọng tâm du lịch – kết nối giữa khu vực và quốc tế; là trung tâm công nghiệp văn hoá với những khu nghỉ dưỡng cao cấp, hệ thống giao thông đồng bộ hiện đại cũng như các sản phẩm du lịch đa dạng, đặc sắc chất lượng cao và có sức hấp dẫn toàn cầu, khả năng cạnh tranh lớn…

Với mong muốn tạo nên nhiều những sản phẩm du lịch mới, thú vị dành cho du khách khi tham quan vịnh Hạ Long, từ ngày 20-4-2025 đến 3-9-2025, chương trình "Đêm kỳ quan - Wonders by Night", lighting show kết hợp pháo hoa trên du thuyền 5 sao Ambassador Cruise sẽ được ra mắt hàng đêm. Đây là điểm nhấn ấn tượng cho hải trình khám phá kỳ quan vào mùa hè 2025.

"Đêm kỳ quan – Wonders by Night", lighting show kết hợp pháo hoa trên du thuyền 5 sao, diễn ra từ tháng 4 đến tháng 9-2025

"Đêm kỳ quan - Wonders by Night", Lighting show kết hợp pháo hoa trên du thuyền tại Hạ Long sẽ là điểm nhấn đặc biệt dành cho du khách trong mùa hè 2025

Điểm nhấn của chương trình trình diễn ánh sáng sẽ được tổ chức trên không gian Vịnh Hạ Long - một sân khấu tự nhiên rộng lớn. Du khách sẽ được chiêm ngưỡng không gian kỳ quan thiên nhiên vịnh Hạ Long đặc biệt cùng với âm nhạc sôi động, những màn trình diễn của các ca sĩ, DJ và vũ công chuyên nghiệp.

Sự kiện không chỉ thu hút du khách trong nước và quốc tế mà còn thúc đẩy hoạt động lưu trú, chi tiêu của khách tại Hạ Long, Quảng Ninh